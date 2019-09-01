Merkez Bankası’na yeni atamalar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) yardımcılıklarına Murat Çetinkaya ve Oğuzhan Özbaş atandı. Söz konusu atamalar 1211 sayılı Merkez Bankası Kanunu’nun 29’uncu maddesi ile üç sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2, 3 ve 7’nci maddeleri gereğince yapıldı. 2017’de Borsa İstanbul’a (BİST) geçen Murat Çetinkaya, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü olarak görev yaptı.

İstanbul Takas ve Saklama Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalıştı. 2002’de öğretim üyesi olarak Güney Kaliforniya Üniversitesi’ne katılan Oğuzhan Özbaş ise kurumsal finans, reel yatırım, kaynak dağılımı ve aktarımı, sermaye piyasası düzenlemesi ile iktisadi organizasyon teorisi alanlarında bilimsel araştırmalar yaptı.