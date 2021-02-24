Merkez Bankası zorunlu karşılık oranları nedir? Zorunlu karşılık oranları ne kadar artırıldı?

Zorunlu karşılık, zorunlu karşılık oranı ya da munzam karşılık; mevduat kabul eden bankaların bu mevduatlara karşılık olarak Merkez Bankası'nda bulundurmak zorunda oldukları mevduatların oranıdır. Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılık oranlarını Türk Lirası yükümlülükler için artırdı. Değişiklik yapılan tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Mevduat katılım fonu, vadesiz oranlar ne kadar oldu?

Düzenlemeye göre; Türk Lirası zorunlu karşılık oranları mevduat/katılım fonu, vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar ve 3 aya kadar (3 ay dahil) vadeli yüzde 6'dan yüzde 8'e, 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli yüzde 4'ten yüzde 6'ya, 1 yıla kadar vadeli yüzde 2'den yüzde 4'e, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli yüzde 1'den yüzde 3'e, çıkarıldı. Yatırım bankaları için fonları için yüzde 6'dan yüzde 8'e, diğer yükümlülükler 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli yüzde 6'dan yüzde 8'e, 3 yıla kadar (3 yıl dahil) vadeli yüzde 3,5'ten yüzde 5,5'e, 3 yıldan uzun vadeli yüzde 1'den yüzde 3'e çıkarıldı.