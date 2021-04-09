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Ekonomi Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisini açıkladı
Ekonomi

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisini açıkladı

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 13,12 olarak belirledi. TCMB'nin dolar/TL beklentisi ise 8,5749 olarak açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 10:55:00 -
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisini açıkladı

Merkez Bankası (TCMB) tarafından reel ve finans sektöründen katılımcıların beklentilerinin derlendiği beklenti anketi Nisan ayı sonuçları yayımlandı. Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 13,12 olarak belirlenirken dolar/TL beklentisi ise 8,5749 olarak kaydedildi.

Merkez Bankası tarafından reel ve finans sektöründen katılımcıların beklentilerinin derlendiği beklenti anketinin Nisan ayı sonuçları yayımlandı.

Mart ayında döviz kurunda yaşanan sert yükseliş sonrasında enflasyon beklentileri yukarı yönlü revize edildi. Anketten çıkan sonuca göre, Nisan'da yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 13,12 olarak belirlendi.

Dolar beklentisi 8,5749

TCMB Beklenti Anketi'nde yıl sonu dolar/TL kuru beklentisine ilişkin hızlı yükseliş dikkat çekti.

Buna göre Nisan anketinde yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi 8,5749 olarak kaydedildi. Mart anketinde bu beklenti 7,9455 olmuştu.

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Yorumlar

ulus

yazık
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osmanlı kartalı

u adamlara hiç güvenmiyorum hani daha önce 7.70 tahmini yapan bu sahtekarlar şimdi kıvırmaya başladılar kendilerine sorarsanız en çıkar yol faiz artıran bu zalimlere soruyoruz faizleri artırdınız ne döviz düştü nede enflasyon iktidarımız insiyatif almalı notcu finans kuruluşlarının tehdidini unutmadık faiz i indirirseniz kredi notunuzda düşer ekonomimiz vesayet sarmalından kurtarılmalı bu sahtekar büroklara hiç güvenmiyoruz
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