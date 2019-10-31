Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Merkez Bankası'nın 2019 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 13.9'dan yüzde 12'ye düşürdüğünü açıkladı.

Uysal enflasyondaki düşüş eğilimiyle ekonomide kademeli toparlanmanın süreceğini belirtti. Enflasyon görümnümünde iyileşmenin devam ettiğini belirten Uysal önceki yıldan gelen yüksek baz etkisi, pasaral sıkılık düzeyi, iç talep koşulları, ılımlı döviz kuru ve enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin enflasyondaki düşüşe katkı verdiğini söyledi.

Başkan Uysal'ın sunumundan satır başları şöyle:

Türkiye'de kredi mevduat faizleri belirgin geriledi, kredi büyümesi hız kazandı. Enflasyondaki düşüş eğilimi ile birlikte ekonomideki kademeli toparlanma sürecek. Yatırımlar zayıf seyrini koruyor, net ihracatın büyümeye katkısının azalarak devam edeceğini öngörüyoruz.

Finansman koşullarında iyileşmeye bağlı olarak tüketici kredileri ağustos itibariyla önemli ivme kazandı. Ticariler daha az da olsa ivmelendi.

"TÜFE, son iki ayda bir miktar yükselecek"

Yıllık enflasyondaki düşüş ana alt gruplara yayılırken sürükleyici temel mal ve gıda grupları oldu.TÜFE'nin ekim ayında da tek hanede kalacağını, son iki ayda ters baz etkisiyle bir miktar yükseleceğini öngörüyoruz.

"Üçünce çeyrekte ılımlı toparlanma sürüyor"

Öncü göstergeler ikinci yarıyılda iktisadi faaliyette ılımlı toparlanmanın sürdüğünü gösteriyor. Üçüncü çeyrekte ekonomideki ılımlı toparlanma sürerken, iş gücü piyasasındaki zayıf görünüm devam etti.

"Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 12"

2019 sonu enflasyon tahminini yüzde 12 olarak belirledik. (Önceki tahmin yüzde 13,9) 2020 sonu enflasyon tahmini yüzde 8,2 olarak değişmedi. Enflasyon düşürmeye odaklı, sıkı bir para politikası duruşu ve güçlü bir politika koordinasyonu altında enflasyon kademeli olarak hedeflere yakınsayacak. Aşağı ve yukarı yönlü unsurların birbirini dengelemesiyle 2020 yıl sonu tahmininde değişiklik olmadı.

"Enflasyonda kayda değer iyileşme görüldü"

Para politikası duruşu dezenflasyon politikasıyla uyumlu. Para politikasında önemli bir alanı kullandığımızı vurgulamak isterim. Enflasyonu en yakın zamanda tek haneye düşürmeye odaklandık. Zorunlu karşılık başta olmak üzere araç setini etkin kullandık. Orta uzun vadede sağlıklı büyümeye katkı sağlayarak fiyat istikrarını destekleyeceğini öngörüyoruz.

Geçen ay yaptığımız önden yüklemeli faiz indirimine yönelik bir iletişimimiz vardı. Son Para Politikası Kurulu toplantısından sonraki veri akışı enflasyonda kayda değer iyileşmeye işaret etti. Son Orta Vadeli Program'daki (OVP) makro çerçeve ve vergi ayarlamalarının da enflasyondaki düşüşü destekleyecek vurgusu yapması bize yeni hareket imkanı sağlamış gözüküyor. Geldiğimiz noktada mevcut para politikası duruşunun hedeflenen enflasyon patikası ile uyumlu olduğunu değerlendiriyoruz.

"Yurtiçi yerleşkeler TL'yi tercih etti"

Dolarizasyon tarafında son dönemde yurtiçi yerleşiklerin tercihini TL'den yana yapmaya başladıklarını görüyoruz. Son dönemdeki mevduat büyümesi TL ağırlıklı. Dolarizasyonda çok ciddi bir çözülme yok, yatay bir seyre girdi ama yeni mevduat artışlarının ağırlıklı TL tarafında olduğunu gözlemliyoruz.