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Ekonomi Merkez Bankası yeni kararı duyurdu
Ekonomi

Merkez Bankası yeni kararı duyurdu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, hissedarlarına kar payı avansı ve ihtiyat akçesi dağıtılmasına karar verdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 13:49:00 - 2022-02-03 14:11:15
Merkez Bankası yeni kararı duyurdu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 45 milyar liralık kar payı avans tutarı ve 4,3 milyar liralık ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımına başlandığını duyurdu.

TCMB'den yapılan duyuruda, bankanın bugün Olağanüstü Genel Kurul toplantısını Ankara'da gerçekleştirdiği bildirildi.

Genel Kurul toplantısında, Merkez Bankası'nın 2021 yılı dönem karı üzerinden kar payı avansı ödenmesine ve 2020 yılı karından ayrılan ihtiyat akçesinin dağıtılmasına karar verildiği aktarılan duyuruda, "Bu kapsamda ve ilgili mevzuat çerçevesinde 45 milyar lira kar payı avans tutarı ve 4,3 milyar lira ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımına başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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