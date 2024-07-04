Merkez Bankası yasak kararı getirdi! ABD doları kullananlara 10 yıla kadar hapis cezası teklif edildi!

Zambiya Merkez Bankası'nın yayınladığı taslak belgede, yerel işlemlerde yabancı para birimi kullanan kişilerin 10 yıla kadar hapis veya önemli miktarda para cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

Güney Afrika haber portalı IOL'a göre önerilen tedbir, nakit dahil dolar karşılığında alışveriş yapacak yabancı turistler için de geçerli.

Habere göre göre banka, ulusal para birimi olan Kwacha'nın döviz kurunu güçlendirmeye yönelik önlemler hakkında bir taslak belge yayımladı.

Bu belgede ABD doları da dahil olmak üzere yabancı para birimi kullanırken yakalananlar 10 yıla kadar hapis veya büyük para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Merkez Bankası'nın Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Francis Chipimo, yaptığı açıklamada, dolarizasyonun ülke ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerine işaret ederek bunun, etkili para ve döviz kuru politikası yönetimini engellediğini belirtti.

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Chipimo, ayrıca dolara güvenmenin kredi ve likidite risklerini arttırdığını ve merkez bankasının etkisini azalttığını, çünkü dolar cinsinden kredi piyasalarının Zambiya Bankası'nın eylemlerine yanıt vermediğini kaydetti.

Zambiya Bankası'nın teklifinin onay için ülkenin Maliye Bakanlığına sunulduğu bildirildi.