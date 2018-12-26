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Merkez Bankası TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi açtı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi açtı.

26 Aralık 2018 Çarşamba 16:10
Merkez Bankası TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi açtı

TCMB'nin bugün açtığı 1 ay vadeli Türk lirası uzlaşmalı döviz satım ihalesinde tutar 100 milyon dolar olarak ilan edildi.

TL uzlaşmalı döviz satım ihalelerine 20 Kasım 2017’de başlayan TCMB, yayımladığı takvime göre yılın dördüncü çeyreğinde toplam 6,75 milyar dolar tutarında TL uzlaşmalı vadeli döviz satımı planlıyor.

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Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 16:10
  1. Merkez Bankası
  2. TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi

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