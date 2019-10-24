Merkez Bankası rezervleri yükseldi
Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 289 milyon dolar artarak 104 milyar 494 milyon dolara yükseldi.24 Ekim 2019 Perşembe 15:25
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 289 milyon dolar artarak 104 milyar 494 milyon dolara ulaştı.
TCMB tarafındanHaftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 18 Ekim'deMerkez Bankası brüt dövizrezervleri, 311 milyon dolar azalışla 78 milyar 85 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri,11 Ekim'de 78 milyar 396 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 600 milyon dolar artışla 25 milyar 809 milyon dolardan 26 milyar 409 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 289 milyon dolar artarak 104 milyar 205 milyon dolardan104 milyar 494 milyon dolara yükseldi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih
Altın Rezervi
Brüt Döviz Rezervi
Toplam Rezervler
28.12.2018
19.950
71.980
91.930
25.01.2019
19.862
73.470
93.332
22.02.2019
20.549
79.122
99.671
29.03.2019
20.834
75.408
96.242
26.04.2019
20.432
73.284
93.716
31.05.2019
20.517
75.038
95.555
28.06.2019
22.853
73.544
96.397
26.07.2019
23.417
74.971
98.388
02.08.2019
23.169
75.400
98.569
09.08.2019
24.893
79.217
104.110
16.08.2019
25.266
77.423
102.689
23.08.2019
24.708
76.826
101.534
29.08.2019
25.709
75.796
101.505
06.09.2019
25.567
76.285
101.852
13.09.2019
24.952
75.923
100.875
20.09.2019
25.855
77.184
103.039
27.09.2019
26.051
75.655
101.706
04.10.2019
25.990
79.841
105.831
11.04.2019
25.809
78.396
104.205
18.10.2019
26.409
78.085
104.494
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