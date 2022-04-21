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Ekonomi Merkez Bankası rezervleri arttı
Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 15 Nisan haftasında 2 milyar 384 milyon dolar artışla 112 milyar 297 milyon dolara yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 15:39:00 -
Merkez Bankası rezervleri arttı

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 15 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 319 milyon dolar artışla 69 milyar 37 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 8 Nisan'da 67 milyar 718 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 65 milyon dolar artarak 42 milyar 195 milyon dolardan 43 milyar 260 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 15 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 384 milyon dolar artarak 109 milyar 913 milyon dolardan 112 milyar 297 milyon dolara çıktı.

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