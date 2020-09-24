Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 320 milyon dolar oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 869 milyon dolar azalarak 86 milyar 320 milyon dolara geriledi.



TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.



Buna göre, 18 Eylül'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 122 milyon dolar azalışla 43 milyar 159 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 11 Eylül'de 45 milyar 281 milyon dolar seviyesindeydi.



Söz konusu dönemde altın rezervleri, 253 milyon dolar artışla 42 milyar 908 milyon dolardan 43 milyar 161 milyon dolara çıktı.



Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 869 milyon dolar azalarak 88 milyar 189 milyon dolardan 86 milyar 320 milyon dolara düştü.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler 25.01.19 19.862 73.470 93.332 22.02.19 20.549 79.122 99.671 29.03.19 20.834 75.408 96.242 26.04.19 20.432 73.284 93.716 31.05.19 20.517 75.038 95.555 28.06.19 22.853 73.544 96.397 26.07.19 23.417 74.971 98.388 29.08.19 25.709 75.796 101.505 27.09.19 26.051 75.655 101.706 25.10.19 26.481 78.504 104.985 29.11.19 26.475 78.274 104.749 27.12.19 25.079 81.240 106.319 31.01.20 27.520 74.856 102.376 28.02.20 30.411 77.414 107.825 27.03.20 31.325 64.081 95.406 30.04.20 34.786 51.457 86.243 29.05.20 36.667 54.360 91.027 26.06.20 38.821 51.417 90.238 30.07.20 43.572 46.673 90.245 28.08.20 43.042 41.594 84.636 04.09.20 42.665 44.881 87.546 11.09.20 42.908 45.281 88.189 18.09.20 43.161 43.159 86.320



