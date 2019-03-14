Merkez Bankası rezervleri

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 2 milyar 669 milyon dolar azalarak 97 milyar 396 milyon dolara geriledi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 8 Mart'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 133 milyon dolar azalışla 76 milyar 963 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 1 Mart ile biten haftada 79 milyar 96 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 536 milyon dolar düşüşle 20 milyar 969 milyon dolardan 20 milyar 433 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 669 milyon dolar azalışla 100 milyar 65 milyon dolardan 97 milyar 396 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):