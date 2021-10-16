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Ekonomi Merkez Bankası rezervleri 123,5 milyar dolar oldu
Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 123,5 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-16 21:55:00 -
Merkez Bankası rezervleri 123,5 milyar dolar oldu

Buna göre, 8 Ekim’de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 152 milyon dolar artışla 85 milyar 356 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 1 Ekim’de 83 milyar 204 milyon dolar seviyesindeydi. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 410 milyon dolar azalarak 38 milyar 517 milyon dolardan 38 milyar 107 milyon dolara geriledi. Böylece Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 8 Ekim haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 741 milyon dolar artışla 121 milyar 722 milyon dolardan 123 milyar 463 milyon dolara çıktı.

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