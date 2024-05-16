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Ekonomi Merkez Bankası rezerv miktarını açıkladı
Ekonomi

Merkez Bankası rezerv miktarını açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-05-16 15:50:00 -
Merkez Bankası rezerv miktarını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası güncel toplam rezerv miktarını açıkladı. Merkez'in rezervleri 126 milyar 355 milyon dolardan 134 milyar 402 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık rezerv miktarlarını açıkladı. Merkez'in rezervleri 126 milyar 355 milyon dolardan 134 milyar 402 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez'in rezervleri 8 milyar 47 milyon dolar artmış oldu.

Altın rezervleri ise 57 milyar 707 milyon dolardan 60 milyar 199 milyon dolara çıktı.

Döviz rezervleri, 74 milyar 202 milyon 990 bin dolar oldu. Bir önceki hafta bu rakam 69 milyar 147 milyon 640 bin dolardı.

TÜZEL DÖVİZ MEVDUATI DÜŞÜŞ GÖSTERDİ

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 4 milyar 292 milyon dolar azaldı.
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Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 2 milyar 195 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatları 2 miyar 96 milyon dolar düşüş gösterdi.

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