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Ekonomi Merkez Bankası, reeskont ve avans faiz oranlarını değiştirdi
Ekonomi

Merkez Bankası, reeskont ve avans faiz oranlarını değiştirdi

Yeniakit Publisher
2024-04-01 04:05:00 -
Merkez Bankası, reeskont ve avans faiz oranlarını değiştirdi

TCMB, vadesine 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranını yıllık yüzde 43'25'ten yüzde 50,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 44,25'ten yüzde 51,75'e çıkardı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan TCMB tebliğinde, "Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 50,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 51,75 olarak tespit edilmiştir. Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer" denildi.

TCMB tarafından en son 23 Aralık 2023 tarihinde belirlenen oranlara göre; reeskont işlemlerinde uygulanan iskonto oranı yüzde 43,25, avans işlemlerinde uygulanan faiz oranı yüzde 44,25 seviyesindeydi.

Reeskont; iskonto edilmiş, diğer bir deyişle bir bedel karşılığı el değiştirmiş (iskonto) olan kıymetlerin, bir bedel karşılığında yeniden el değiştirmesini (reiskonto) ifade ediyor.

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