Merkez Bankası ona emanet! Yeni başkanın 15 Temmuz twiti ortaya çıktı

Merkez Bankası Yeni Başkanı Fatih Karahan’ın 15 Temmuz darbe girişiminin hemen sabahında attığı twit sosyal medyada gündem oldu. Bugün Türk milleti destan yazdı diyen Karahan, “Bugün Türk Milleti destan yazdı. Çanakkale geçilmez dedi. Asım’ın nesli.” İfadelerini kullandı.

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan Twit, X platformunda gündem oldu.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan kimdir?

Eskişehir’de 1982 yılında dünyaya gelen Fatih Karahan, Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden 2006 yılında mezun oldu. ABD'de bulunan Pennsylvania Üniversitesi’nde Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorasını 2012 yılında tamamladı. Karahan, İş hayatına 2012 yılında New York Merkez Bankası’nda ekonomist olarak başladı.

Uzun yıllar New York Merkez Bankası'nda İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmaları Başkanı ve para politikası danışmanı olarak görev aldı. Yine aynı dönemlerde Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da görev aldı.

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2022'de New York Merkez Bankası'ndan ayrılan Karahan, aynı yıl içinde Amazon’da kıdemli ekonomist olarak görev aldı. Başarısını sürdüren Karahan, Kasım 2022’de Amazon’da Başekonomist oldu. Fatih Karahan, 28 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atandı. Karahan, 2 Şubat 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yer alan kararla 42 yaşında Merkez Bankası Başkanı oldu.