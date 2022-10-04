Merkez Bankası kur açıklaması: TCMB döviz kurları 2022! 4 Ekim 2022 güncel dolar ne kadar? Euro kaç lira?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, reel efektif döviz kuru endeksi TÜFE bazında 54,51 puan olarak belirlendi. Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 4 Ekim 2022 güncel dolar kuru…

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 18,58 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 üzerinde 18,5450'den tamamladı.

4 Ekim güncel döviz kuru

Dolar/TL, yeni güne de artışla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,2 değer kazanarak 18,5790'dan işlem gördü. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,7 yükselişle 18,3480'den, sterlin/TL yüzde 0,6 artışla 21,1630'dan satıldı.

Dün, ABD'de ISM imalat endeksinin 50,9 ile Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyesine gerilemesi ile düşüş eğiliminde hareket eden dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,4'lük azalışla 111,2'ye gerilerken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,5 değer kazancıyla 0,9880 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, artan "resesyon" uyarıları ve zayıf ekonomik verilerin, merkez bankalarını "şahin" para politikaları konusunda gevşemeye itebileceği beklentilerinin oluştuğunu belirterek, bu beklentilere paralel doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybettiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), dün yayımladığı raporda, gelişmiş ülkelerdeki merkez bankalarının faizleri artırmaya devam etmesinin küresel ekonomiyi resesyona ve ardından uzun süreli durgunluğa itme riski taşıdığını bildirdi. UNCTAD'ın raporunun ardından Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva da ABD Merkez Bankası'nı (Fed) politikalarında son derece ihtiyatlı olmaya ve dünyanın geri kalanı üzerindeki etkisine karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Piyasalarda dalgalanmanın bir müddet daha sürebileceğine işaret eden analistler, bugün yatırımcıların odağında merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının bulunduğunu, veri gündeminde ise yurt içinde reel efektif döviz kuru, ABD'de fabrika siparişleri ve JOLTS açık iş sayısı ile Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi'nin öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 112,5'in direnç, 110,7'nin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Merkez Bankası açıkladı: TL'nin reel değeri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, reel efektif döviz kuru endeksi TÜFE bazında 54,51 puan olarak belirlendi.

Dolar kuru her geçen gün yükselişini sürdürürken Merkez Bankası, Türk Lirasının değerinin artığını açıkladı.

TÜFE bazlı reel döviz kuru endeksi ağustos ayında 52,94 puandan 52,87 puana revize edildi. Yİ-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi eylül ayında 86,54 puan oldu. Bir önceki ayın endeksi 83,38 puandan 82,86 puana revize edildi.

Gelişmekte olan ülkeler bazlı reel efektif endeksi 42,09 puandan 43,05 puana, gelişmiş ülkeler bazlı reel efektif endeksi 62,52 puandan 64,90 puana geldi.

Nominal efektif döviz kuru, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk Lirası (TL)’nın ağırlıklı ortalama değeri olarak hesaplanıyor.

Reel efektif kurun artışı Türk Lirası'nın değer kazandığını, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Günlük Döviz Kurları

Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI

Döviz Alış 18.5447

Döviz Satış 18.5781

Efektif Alış 18.5317

Efektif Satış 18.606

NOT: Merkez Bankası dolar kurlar saat saat güncellenmektedir.

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