Güncel benzin fiyatı: 4 Ekim Salı 2022 güncel akaryakıt fiyatları! Benzin ve motorin kaç TL?

Brent petrol fiyatının 80 dolar gerilemesinin ardından, akaryakıt istasyonlarına giden araç sahipleri motorin, benzin, dizel gibi yakıtların fiyatlarının düşmesini bekliyor. Fakat sosyal medyada akaryakıt fiyatlarına zam geleceği yönünde iddialar öne sürüldü. Bu iddialar, Motorin ve benzin fiyatlarına zam mı geliyor? sorusunun gündeme gelmesine neden oldu. 5 Ekim Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzine 62 kuruş, motorine ise 1,10 TL zam bekleniyor. Benzin ve motorin kaç TL?

İşte, 4 Ekim 2022 Salı güncel akaryakıt fiyatları ve merak edilen tüm detaylar…

5 Ekim Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubuna 62 kuruş, motorin grubuna ise 1,10 TL zam yapılması bekleniyor.

BENZİN VE MOTORİN KAÇ TL?

Döviz kurundaki hareketlilik brent petrol fiyatlarının ocak ayından bu yana en düşük seviyesini görmesine neden oldu.

Vatandaşlar, bu gerilemenin ardından İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatlarında indirim yaşanmasını beklerken, diğer yandan da sosyal medyada akaryakıta zam geleceği yönünde iddialar ortaya atıldı.

İSTANBUL, İZMİR, ANKARA BURSA AKARYAKIT FİYATLARI

Motorine en son 20 Eylül 2022 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; Benzin, motorin fiyatları

İstanbul

Benzin: 19,23 TL

Motorin: 23,06 TL

LPG: 10,62

Benzin motorin fiyatları Ankara

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 23,20 TL

LPG: 10,94 TL

Benzin motorin fiyatları İzmir

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 23,21 TL

LPG: 10,74 TL

Bursa’da akaryakıt fiyatları

HARMANCIK- V/Max Kurşunsuz: 19.36 TL/LT 95 V/Max Diesel 23.26 TL/LT

INEGOL- V/Max Kurşunsuz: 19.35 TL/LT 95 V/Max Diesel 23.24 TL/LT

IZNIK- V/Max Kurşunsuz: 19.34 TL/LT 95 V/Max Diesel 23.23 TL/LT

KARACABEY- V/Max Kurşunsuz: 19.35 TL/LT95 V/Max Diesel 23.24 TL/LT

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