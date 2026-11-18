Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aralıkta toplanmasıyla 2027 asgari ücreti belli olacak. Bugün net 28 bin 75 lira 50 kuruş olan asgari ücret, yüzde 20 ile yüzde 40 arasında yapılacak zamla 33 bin 690 lira ile 39 bin 305 lira arasında bir seviyeye çıkacak. Türk-İş’in açıkladığı 38 bin 24 liralık açlık sınırının yakalanabilmesi için ise yaklaşık yüzde 35,4 zam gerekiyor.

Milyonlarca çalışanın gelirini belirleyecek 2027 asgari ücreti için geri sayım başladı. Resmi bir zam oranı henüz açıklanmazken, enflasyon verileri, Ankara kulislerinde konuşulan oranlar ve farklı ihtimaller üzerinden yapılan hesaplamalar yeni ücretin hangi aralıkta olabileceğini ortaya koyuyor.

9 FARKLI SENARYODA 2027 ASGARİ ÜCRETİ:

Bugün net 28 bin 75 lira 50 kuruş, brüt 33 bin 30 lira olan asgari ücret, farklı zam oranlarında şu tutarlara ulaşıyor:

Yüzde 20 zam: Net 33 bin 690 lira 60 kuruş, brüt 39 bin 636 lira (artış: 5 bin 615 lira)

Yüzde 25 zam: Net 35 bin 94 lira 38 kuruş, brüt 41 bin 287 lira 50 kuruş (artış: 7 bin 18 lira)

Yüzde 27,52 zam (yılbaşından bu yana enflasyon): Net 35 bin 801 lira 88 kuruş, brüt 42 bin 119 lira 86 kuruş (artış: 7 bin 726 lira)

Yüzde 29,5 zam: Net 36 bin 357 lira 77 kuruş, brüt 42 bin 773 lira 85 kuruş (artış: 8 bin 282 lira)

Yüzde 29,77 zam (ekim ayı yıllık enflasyonu): Net 36 bin 433 lira 58 kuruş, brüt 42 bin 863 lira 3 kuruş (artış: 8 bin 358 lira)

Yüzde 30 zam: Net 36 bin 498 lira 15 kuruş, brüt 42 bin 939 lira (artış: 8 bin 422 lira)

Yüzde 33,7 zam: Net 37 bin 536 lira 94 kuruş, brüt 44 bin 161 lira 11 kuruş (artış: 9 bin 461 lira)

Yüzde 35 zam: Net 37 bin 901 lira 93 kuruş, brüt 44 bin 590 lira 50 kuruş (artış: 9 bin 826 lira)

Yüzde 40 zam: Net 39 bin 305 lira 70 kuruş, brüt 46 bin 242 lira (artış: 11 bin 230 lira)

KULİSLERDE HANGİ ORANLAR KONUŞULUYOR?

Türkiye Gazetesi yazarı ve SGK Uzmanı İsa Karakaş, köşe yazısında Ankara kulislerinde yüzde 30 zam ihtimalinin öne çıktığını aktardı. A Haber’e yansıyan değerlendirmelerde ise yüzde 29,5'lik yıl sonu enflasyon beklentisinin esas alındığı senaryonun yanı sıra yüzde 35'lik bir senaryonun da konuşulduğu belirtildi.

Gazeteci Atilla Özsever ise yazısında, 2027 bütçesinde asgari ücret için öngörülen kaynağın yaklaşık yüzde 33,7'lik bir artışa işaret ettiğini öne sürdü. Söz konusu oranların hiçbiri resmi olarak doğrulanmadı.

AÇLIK SINIRI 38 BİN LİRAYI AŞTI:

Türk-İş’in ekim ayı verilerine göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 38 bin 24 liraya, yoksulluk sınırı 123 bin 856 liraya, bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 49 bin 124 liraya ulaştı. Mevcut net asgari ücret, açlık sınırının yaklaşık 9 bin 949 lira altında bulunuyor.

Yapılan hesaplamaya göre asgari ücretin bugünkü açlık sınırına ulaşabilmesi için yaklaşık yüzde 35,4 oranında zam yapılması gerekiyor. Yüzde 30 ve altındaki senaryolarda yeni asgari ücret, bugünkü açlık sınırının da altında kalıyor.

KOMİSYON ARALIK AYINDA TOPLANACAK:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 3 Kasım’da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aralık ayında toplanacağını açıklamıştı. İlk toplantının tarihi henüz duyurulmadı. Geçen yıl 12 Aralık’ta başlayan görüşmeler, 23 Aralık’ta yeni asgari ücretin açıklanmasıyla tamamlanmıştı. Yeni ücretin 1 Ocak 2027'den itibaren geçerli olması bekleniyor.

Geçen yıl komisyonun yapısına itiraz ederek görüşmelere katılmayan Türk-İş’in Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, taleplerinin karşılanmadığını belirterek bu yılki görüşmelere katılıp katılmayacaklarına henüz karar vermediklerini söyledi.

MASADA ENFLASYON VERİLERİ VAR:

TÜİK’in 3 Kasım’da açıkladığı verilere göre tüketici fiyatları ekimde aylık yüzde 2,58, yıllık yüzde 29,77 arttı. Aralık 2025'e göre artış ise yüzde 27,52 oldu. 2027-2029 Orta Vadeli Program’da 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4, 2027 hedefi ise yüzde 21 olarak yer alıyor. Enflasyon oranları, asgari ücrete aynı oranda zam yapılacağı anlamına gelmiyor.Asgari ücret, 2026 yılında bir önceki yıla göre yüzde 27 artırılarak net 28 bin 75 lira 50 kuruş, brüt 33 bin 30 lira olarak belirlenmiş ve 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmişti.