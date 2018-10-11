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Merkez Bankası kritik rakamları açıkladı

Merkez Bankası 2018 yılı Ağustos ayı cari açık rakamlarını açıkladı.

11 Ekim 2018 Perşembe 10:10
Merkez Bankası kritik rakamları açıkladı

İşte Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama;

Bir önceki yılın Ağustos ayında 923 milyon ABD doları açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 2.592 milyon ABD doları fazla vermiştir. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 51.125 milyon ABD dolarına gerilemiştir.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı (*) ise, bir önceki yılın Ağustos ayında 2.438 milyon ABD doları fazla vermişken, bu ayda 5.109 milyon ABD doları fazla vermiştir.

Cari işlemler hesabının fazla vermesinde, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3.065 milyon ABD doları azalarak 1.284 milyon ABD dolarına gerilemesi ve hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişlerin 741 milyon ABD doları artarak 4.627 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili olmuştur.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 461 milyon ABD doları tutarında artarak 3.693 milyon ABD dolarına yükselmiştir.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 67 milyon
ABD doları artarak 675 milyon ABD doları olmuştur.

(*) Ödemeler Dengesi İstatistikleri veri setine, Ağustos 2018 yayınından itibaren yeni bir tablo; “Tablo 7: Cari İşlemler Hesabı, Parasal Olmayan Altın ve Enerji Dış Ticareti” eklenmiştir.

Ayrıntılar birazdan...

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 10:10
  1. Merkez Bankası
  2. cari açık

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