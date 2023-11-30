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Ekonomi Merkez Bankası kamuoyu duyurusu yaptı: Tüm zamanların rezervlerinde rekor! Herkes konuşuyor
Ekonomi

Merkez Bankası kamuoyu duyurusu yaptı: Tüm zamanların rezervlerinde rekor! Herkes konuşuyor

Yeniakit Publisher
2023-11-30 20:23:00 - 2023-11-30 20:26:21
Merkez Bankası kamuoyu duyurusu yaptı: Tüm zamanların rezervlerinde rekor! Herkes konuşuyor

Merkez Bankası rezervleri, mayıs sonundan bu yana 38 milyar dolar artarak 136,5 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Çok konuşulan rekor...

Son aylarda yükselişini sürdüren TCMB'nin rezervleri rekor düzeye ulaştı.

Merkez Bankası rezervleri, 24 Kasım itibarıyla bir önceki haftaya göre 2 milyar dolar artışla 136,5 milyar dolara yükseldi. Böylece rezervlerde tüm zamanların en yüksek rakamı görüldü

6 AYDA 40 MİLYAR DOLARA YAKIN ARTIŞ

Toplam rezervlerde mayıs sonundan 24 Kasım ile biten haftaya kadar geçen sürede artış 38 milyar 35 milyon dolar olurken, söz konusu artış, yüzde 38,6'ya karşılık geldi.
Bu dönemde toplam rezerv, 15 hafta üst üste artarak 1987 başlangıçlı veri tarihindeki en uzun artış rekorunu kaydetmişti.

DÖVİZ REZERVİ 90 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri önceki haftaya göre 1,8 milyar dolar artarak 91 milyar dolar, altın rezervi ise yaklaşık 300 milyon dolar artışla 45,5 milyar dolara yükseldi.

NET REZERVLER 36 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI

TCMB'nin net uluslararası rezervleri 29 milyar dolardan 35,8 milyar dolara yükseldi.
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