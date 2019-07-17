Merkez Bankası ihtiyat akçesine ilişkin değişiklik öngören teklif kabul edildi Merkez Bankası ihtiyat akçesine ilişkin değişiklik öngören kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Merkez Bankası ihtiyat akçesine ilişkin değişiklik öngören kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu’nda Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi. Görüşmeler sonucu kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.



Varlık Barışı 6 ay daha uzatılacak

Kanun,Varlık Barışı süresini yıl sonuna kadar uzatıyor. Merkez Bankası Kanunu’nda değişiklik yapılarak son yılın karından ayrılan kısmı hariç olmak üzere ihtiyat akçesi Hazine’ye devretme imkanı veriyor.

Merkez Bankası talepleri gerçek ve anlık olarak karşılanacak. Yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymetler 31 Aralık 2019 tarihine kadar getirilmesi halinde bu varlıklar serbestçe tasarruf edilebilecek. Sosyal Güvenlik Kanunu yurtdışında yaşayıp kesin dönüş yapanlar veya ölenler için değişiklikler öngörüyor. Yurtdışına çıkış harcı 50 TL’ye çıkarılacak.

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