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Merkez Bankası hissedarı BBVA: Türkiye'ye tamamen sadığız

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yüzde 3 hissedarı olan Garanti Bankası'ndaki hisselerini satışa çıkardığı öne sürülmesi üzerine İspanyol BBVA İletişim Ofisi "Türkiye'ye tamamen sadığız" açıklamasıyla iddiaları yalanladı.

26 Kasım 2018 Pazartesi 17:55
Merkez Bankası hissedarı BBVA: Türkiye'ye tamamen sadığız

Garanti Bankası'nın hakim ortağı olan İspanyol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Garanti'deki paylarını satacağı yönündeki iddialara ilişkin "Türkiye'ye tamamen sadığız." açıklamasında bulundu.

BBVA İletişim Ofisi'nden AA muhabirine yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabah yayımlanan bir habere istinaden şu açıklamayı yapabiliriz: Türkiye'ye tamamen sadığız." denildi.

Diğer yandan AA muhabirinin Garanti Bankası yetkililerinden gün içinde edindiği bilgilere göre, bankanın hakim ortağı olan İspanyol BBVA'nın, Garanti Bankası'ndaki hisselerinin satışı için çalışmalara başladığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilmişti.

İspanya'da bir internet sitesinde çıkan haberin aslı astarı olmadığını vurgulayan yetkililer, BBVA'nın Türkiye'de olmaktan memnun olduğunu ve Türkiye'den çıkmayı düşünmediğini dile getirmişti.

Merkez Bankası'na hissedar

BBVA'nın ortağı olduğu Garanti Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yüzde 3'lük hissesine sahip.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 17:55
  1. Garanti Bankası
  2. İspanyol BBVA
  3. Merkez Bankası

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