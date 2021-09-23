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Ekonomi Merkez Bankası faizi ne kadar indirdi? Faizler ne kadar oldu?
Ekonomi

Merkez Bankası faizi ne kadar indirdi? Faizler ne kadar oldu?

Son dakika haberine göre, Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası Eylül ayı toplantısında faiz indirimi olup olmayacağı merak ediliyordu. son dakika haberine göre Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Peki Mermez Bankası faizi indirdi mi? Merkez Bankası faizi ne kadar indirdi? işte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 14:06:00 - 2021-09-23 14:12:03
Merkez Bankası faizi ne kadar indirdi? Faizler ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası faizi düşürdü. Buna göre Merkez Bankası, haftalık repo faizini yüzde 19'dan yüzde 18'e çekti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık gösterge Repo  faizinde 100 baz puan indirime gitti. Piyasa beklentileri  faizde değişiklik olmayacağı yönündeydi. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan  açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 18,0'e indi. TCMB, önceki 5 toplantısında da beklentilere paralel olarak faizi sabit bırakmıştı.

Merkez Banaksı’nın faiz kararı sonrası dolar fiyatı merak ediliyordu. Dolar endeksi yüzde 0,3 azalışla 93,20 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi de önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1,1716'dan işlem görüyor. Dolar alış fiyatı 8,7698 TL, dolar satış 8,7755 TL. Euro alış fiyatı 10,2870 TL, Euro satış fiyatı 10,2991 TL'den işlem görüyor.

 

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