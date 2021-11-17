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Ekonomi Merkez Bankası Faizi indirecek mi? Merkez Bankası kasım ayı faiz kararı
Ekonomi

Merkez Bankası Faizi indirecek mi? Merkez Bankası kasım ayı faiz kararı

Son dakika haber: Merkez Bankası ekim ayı toplantısında faizleri indirmişti. Dolar kuru ve altın fiyatlarını zirvelere çıkmaya devam ettiği şu günlerde Merkez Bankası’nın kasım toplantısı bir hayli merak edilir oldu. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Döviz kurlarında yaşanan hareketlilik beraberinde gözleri Merkez Bankası kasım Para Politikası Kurulu toplantısından alınacak karara çevrildi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte merak edilen soruların cevabı...

Yeniakit Publisher
2021-11-17 13:43:00 - 2021-11-17 13:45:15
Merkez Bankası Faizi indirecek mi? Merkez Bankası kasım ayı faiz kararı

Merkez Bankası faiz kararı 18 Kasım Perşembe günü yani yarın saat 14.00'dan sonra açıklanacak. MB’nin dolardaki yükseliş sonrası faiz artırımına gidip gitmeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz indirimi olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında faiz ve enflasyon açıklaması yaptı. Erdoğan "Faiz sebeptir enflasyon neticedir. Bunu farklı söyleyenlere diyorum ki boşuna uğraşmayın. Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Anlayan anlar anlamayan anlamaz. Ama biz  faize milletimizi ezdiremeyiz. Bunun başka çıkışı olamaz. Hala faizi savunanlar kusura bakmasınlar ben faizi savunanla beraber olmam" dedi. AK Parti grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın yarınki para politikası toplantısını işaret ederek, “Merkez Bankası bağımsız değil mi? Bırakın da bağımsız olarak kararını o versin” dedi.

Dolar euro altın ne kadar?

Dolar 10.53 lirayı geride bırakırken, euro da 11.91 liranın üzerine çıktı. Gram altın ise 623 liranın, çeyrek altın ise bin 19 liranın üzerinde seyrediyor.

 

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