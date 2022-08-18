Merkez Bankası faiz kararını açıklandı! Faiz kararı ne oldu?
Faiz kararı sonrası Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz karar metnini de yayımladı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Başkanlığında gerçekleşen toplantı sonrası Para Politikası Kurulu, politika faizinde 100 baz puan indirime gitti... İşte para piyasalarına yön verecek Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili tüm detaylar..
2022 Ağustos ayı PPK toplantısı Şahap Kavcıoğlu Başkanlığında gerçekleşti. Yurt içinde bugün tüm gözler Merkez Bankası faiz kararındaydı.
Son dakika haberi...Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. 2022 Ağustos dönemi TCMB PPK toplantısı sonrası piyasalara yön verecek faiz kararı ve metni yayımlandı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Başkanlığında gerçekleşen toplantı sonrası Para Politikası Kurulu, politika faizinde 100 baz puan indirime giderek yüzde 13 düzeyine indirdi.
Merkez Bankası faiz kararını açıklandı
Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. 2022 Ağustos dönemi TCMB PPK toplantısı sonrası piyasaya yön verecek faiz kararı ve metni yayımlandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 14'ten yüzde 13'e indirdi.