  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Ekonomi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltti.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 14:21:00 -
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasalar tarafından merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, haftalık repo faizini yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltildiğini duyurdu.

Dolar,euro ve altından ilk tepki

Merkez Bankası'nın faiz yükseltme kararı sonrası piyasalar hareketlendi. Açıklama sonrası dolar, euro ve altın düşüşe geçti. Merkez Bankası'nın açıklaması öncesi 7,70 seviyelerinde seyreden dolar 7,62, euro ise 8,98'den 8,90 seviyesine geriledi. Gram altın ise Merkez Bankası'nın açıklaması öncesi 460 TL seviyesinde iken açıklama sonrası 455 TL seviyesine kadar geriledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD Türkiye Büyükelçisi tüccarlığa soyundu! 'Türkiye ilaç şirketlerine borcunu ödemiyor'
Dünya

ABD Türkiye Büyükelçisi tüccarlığa soyundu! 'Türkiye ilaç şirketlerine borcunu ödemiyor'

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Türkiye Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye’nin ABD’li ilaç şirketlerine olan borcunu ödemedeğini iddia..
Bakan Soylu'dan kiritik İHA açıklaması
Gündem

Bakan Soylu'dan kiritik İHA açıklaması

Katıldığı televizyon programında gündemi değerlendiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İHA'ları Türkiye'den daha iyi kullanan bir ülke yok d..
Tercih robotu
Eğitim

Tercih robotu

Tercih robotu nedir? Tercih robotu nasıl kullanılır? YÖK ATLAS tercih robotu nasıl açılır? Tercih robotu hakkında merak edilenler…..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı