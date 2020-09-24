Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasalar tarafından merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, haftalık repo faizini yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltildiğini duyurdu.
Dolar,euro ve altından ilk tepki
Merkez Bankası'nın faiz yükseltme kararı sonrası piyasalar hareketlendi. Açıklama sonrası dolar, euro ve altın düşüşe geçti. Merkez Bankası'nın açıklaması öncesi 7,70 seviyelerinde seyreden dolar 7,62, euro ise 8,98'den 8,90 seviyesine geriledi. Gram altın ise Merkez Bankası'nın açıklaması öncesi 460 TL seviyesinde iken açıklama sonrası 455 TL seviyesine kadar geriledi.