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Merkez Bankası faiz indirdi!

Merkez Bankası, son 3 ayda yüzde 10 faiz indirdi. Son olarak Merkez Bankası, yüzde 16.50 olan politika faizini yüzde 14'e indirdi. Faiz oranları yüzde 24'e kadar yükselmişti.

24 Ekim 2019 Perşembe 14:02
Merkez Bankası faiz indirdi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu'nun ekim ayı toplantısında alınan faiz kararı belli oldu. Toplantısı sonrasında kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirim ile yüzde 14,00 seviyesine indirdi.

Merkez Bankası'nın açıklaması şöyle:

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16,50’den yüzde 14’e indirilmesine karar vermiştir.

Cari işlemler dengesi ılımlı seyredecek

Son dönemde edinilen veriler iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam ettiğini göstermektedir. Öncü göstergeler iktisadi faaliyetin sektörel yayılımındaki iyileşmenin devam ettiğine işaret etmekle birlikte yatırımlar zayıf seyrini sürdürmektedir. Sanayi üretimi, son aylarda resmi tatillerle ilişkili çalışma günü etkilerine bağlı olarak yüksek bir oynaklık sergilemekle birlikte, ana eğilim itibarıyla ılımlı artışını korumaktadır. Rekabet gücündeki gelişmelerin olumlu etkisi sürerken küresel büyüme görünümündeki zayıflama dış talebi kısmen yavaşlatmaktadır. Önümüzdeki dönemde net ihracatın büyümeye katkısının azalarak da olsa süreceği, enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte ekonomideki kademeli toparlanmanın devam edeceği öngörülmektedir. Son dönemde büyüme kompozisyonunun etkisiyle belirgin bir iyileşme kaydeden cari işlemler dengesinin önümüzdeki dönemde ılımlı bir seyir izlemesi beklenmektedir.

Yakın dönemde küresel iktisadi faaliyetteki zayıf seyir ve enflasyona dair aşağı yönlü riskler belirginleşirken gelişmiş ülke merkez bankaları para politikaları genişleyici yönde şekillenmektedir. Bu durum gelişmekte olan ülke finansal varlıklarına yönelik talebi ve risk iştahını desteklemekle birlikte, korumacılık önlemlerinin ve küresel ekonomi politikalarına dair diğer belirsizliklerin gerek sermaye akımları gerekse dış ticaret kanalıyla oluşturabileceği etkiler yakından takip edilmektedir.

Enflasyondaki iyileşme devam etmektedir

Enflasyon görünümündeki iyileşme devam etmektedir. Türk lirasındaki istikrarlı seyrin yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve ılımlı iç talep koşulları çekirdek enflasyon göstergelerindeki düşüşte belirleyici olmuştur. Eylül ayında tüketici enflasyonu güçlü baz etkisiyle de birlikte özellikle temel mal ve gıda gruplarının katkısıyla belirgin bir düşüş sergilemiştir. İç talep gelişmeleri ve parasal sıkılık düzeyi enflasyondaki düşüşü desteklemektedir. Enflasyonun ana eğilimine dair göstergeler, arz yönlü faktörler ve ithalat fiyatları enflasyon görünümünü olumlu etkilemektedir. Bu gelişmelere bağlı olarak, güncel tahminler yılsonu itibarıyla enflasyonun Temmuz Enflasyon Raporu’nda verilen öngörülerin belirgin olarak altında kalabileceğine işaret etmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinin 250 baz puan indirilmesine karar vermiştir. Gelinen noktada, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmektedir.

Temkinli duruş devam etmeli

Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal sıkılığın düzeyi ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.

Faiz toplam 750 baz puan indi

TCMB 4.5 yıl aradan sonra politikası faizini temmuz ayında indirmişti. PPK, politika faizini temmuzda 425 baz puan indirimle yüzde 19.75'e, eylül toplantısında ise 325 baz puan indirimle yüzde 16.50'ye çekmişti.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 14:02
  1. Merkez Bankası
  2. faiz kararı
  3. faiz indi mi
  4. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
  5. faiz ne kadar oldu
  6. Para Politikası Kurulu (Kurul)

YORUM YAZ

  • Ömer Ömer 13 sa önce
    Korkak davrandın merkez bankası.. bu çok bilmiş ekonomistlere bakma sen kararlı ol...bu milletin parasını faizcilere yedirme...
  • Mehmet karaMehmet kara16 sa önce
    Faizi beşer beşer indirin niye korkuyorsunuz??? 
  • İbrahim Yıldızİbrahim Yıldız17 sa önce
    Yahu şu gerçeği Reis de mi görmüyor? Çetinkaya faizi %7'yle aldı, %25'le bırakıp gitti. Yani EN AZ %7'ye çekilebilir, hatta 5'e... Şişkinlik var, sanal ve algı kaynaklı artış var. Bunu çok acil gidermek şart. NOKTA
  • Kadir Kadir 17 sa önce
    Ekonomiden anlamam ama faizlerin yüksek olması bence de doğru değil Tayyip Erdoğan’a bu konuda katılıyorum benim mantığında yüksek faizi anlamıyor özellikle ev kredileri düşmeli ki millet ev alsın
  • hay bin gunduzhay bin gunduz18 sa önce
    indirse ne yazar damat şindi çıkar konuşur haşırrrrt dolar uçar
  • osmanlı torunuosmanlı torunu18 sa önce
    Allahın haram dediği Resulullah (SAV) ayaklarımın altında dediği faiz inşallah çakılır sıfırlara düşerde bizlerde rahatlarız haram denilen bir şeye bu insanlar nasıl para bağlar
  • kemal srsdlandrdrkemal srsdlandrdr18 sa önce
    BANKALAR DA İNDİRSİN HEMEN KANIMZI EMDİLER YETER

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