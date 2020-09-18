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Ekonomi Merkez Bankası Eylül Ayı Beklenti Anketini yayımladı
Ekonomi

Merkez Bankası Eylül Ayı Beklenti Anketini yayımladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 11,46'ya yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-18 15:51:00 -
Merkez Bankası Eylül Ayı Beklenti Anketini yayımladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel sektör, finans sektörü temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 59 katılımcı ile "Eylül 2020 Beklenti Anketi" yayınlandı.

Ağustos ayında yüzde 0,92 olan Eylül ayı TÜFE beklentisi bu anket döneminde yüzde 1,07 oldu. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 10,82'den yüzde 11,46'ya yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 9,70'den yüzde 10,15'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 8,58'den yüzde 8,86'ya yükseldi.

Katılımcıların yıl sonu $ / TL beklentisi 7,3428'den 7,5990'a, 12 ay sonra 7,6751'den 7,9372'ye yükseldi.

Bir önceki anket döneminde 17,3 milyar dolar olan yıl sonu cari açık beklentisi bu dönemde 22,8 milyar dolar oldu. Önümüzdeki yıl cari açık beklentisi 20,7 milyar dolardan 20,2 milyar dolara geriledi.

Cari ay için bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi yüzde 8,62 oldu

2020 yılı için gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) büyüme tahmini eksi yüzde 1,6'dan eksi yüzde 1,5'e yükselirken, 2021 için büyüme tahmini yüzde 4,3'ten yüzde 4,2'ye geriledi.

Cari ay sonunda TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde 9,43'ten yüzde 10,58'e yükseldi.

TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay için sırasıyla yüzde 8,62 ve 12 ay sonrası beklentisi için yüzde 9,38 olarak kaydedildi.

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