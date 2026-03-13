Merkez Bankası duyurdu! Yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2026 yılı Mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ni yayımladı. TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 24,11 iken, bu anket döneminde yüzde 25,38 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ni yayımladı. Anket, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 67 katılımcı tarafından yanıtlanıp ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Yıllık enflasyon beklentileri

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 24,11 iken, bu anket döneminde yüzde 25,38 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 22,10 iken, bu anket döneminde yüzde 22,17 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,11 iken, bu anket döneminde yüzde 17,30 olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası enflasyon beklentileri

2026 yılı Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE’nin ortalama olarak yüzde 14,79 olasılıkla yüzde 17,00 - 19,99 aralığında, yüzde 39,21 olasılıkla yüzde 20,00 - 22,99 aralığında, yüzde 35,66 olasılıkla ise yüzde 23,00 - 25,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 11,29’unun beklentilerinin yüzde 17,00 - 19,99 aralığında, yüzde 46,77’sinin beklentilerinin yüzde 20,00 - 22,99 aralığında, yüzde 33,87’sinin beklentilerinin yüzde 23,00 - 25,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 ay sonrası enflasyon beklentileri

2026 yılı Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE’nin ortalama olarak yüzde 13,17 olasılıkla yüzde 13,00 - 15,99 aralığında, yüzde 46,12 olasılıkla yüzde 16,00 - 18,99 aralığında, yüzde 17,11 olasılıkla ise yüzde 19,00 - 21,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 14,55‘inin beklentilerinin yüzde 13,00 - 15,99 aralığında, yüzde 54,55‘inin beklentilerinin yüzde 16,00 - 18,99 aralığında, yüzde 18,18‘inin beklentilerinin yüzde 19,00 - 21,99 aralığında olduğu gözlendi.

Faiz beklentileri

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 36,95 iken, bu anket döneminde yüzde 40,00 oldu. Mart ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 37,00 olarak gerçekleşti.

Döviz kuru beklentileri

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 51,09 TL iken, bu anket döneminde 50,97 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 52,39 TL iken, bu anket döneminde 52,70 TL olarak gerçekleşti.

GSYH büyüme beklentileri

Katılımcıların GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,9 iken, bu anket döneminde yüzde 3,8 olarak gerçekleşti. GSYH 2027 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 4,3 olarak gerçekleşti.