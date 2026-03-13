  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Soykırımcı İsrail’den vahşet! Lübnan’da "Gazze Modeli" Hizbullah ve İran’dan füze cevabı! Müslümanlara tecavüz eden askerlere Netanyahu'dan tebrik! "Geçilmez" efsanesi çöktü: İsrail'in 'Demir Kubbesi' delik deşik! 10 gündür aranıyordu! 13 yaşındaki Zehra babası tarafından katledildi! Belçika'dan itiraf gibi açıklama: "Türklerden öğreneceğimiz çok şey var!" Pakistan ordusu Afganistan'da sivilleri vurdu! İsrail kan içmeye doymuyor! İsrail'in Lübnan saldırısında 6 kişi öldü İlber Ortaylı yoğun bakımda! Ailesinden açıklama geldi İran'dan ABD'ye "nükleer" dersi: "Kavrayamıyorlar!" ABD'nin savaş canavarı alevlere teslim oldu!
Yerel Polis ekipleri bezin içinde yakaladı: 1 aylık bebeği bakın neye alet etmişler!
Yerel

Polis ekipleri bezin içinde yakaladı: 1 aylık bebeği bakın neye alet etmişler!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Polis ekipleri bezin içinde yakaladı: 1 aylık bebeği bakın neye alet etmişler!

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Sofuhane Mahallesi'ne düzenlenen operasyonda, K.D. ile kızı D.N'nin üzerinde, araçta ve ikametgahlarında arama yapıldı.

Araçta D.N'nin 1 aylık kızının bebek bezinin içine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan baba ve kızı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan D.N. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, K.D. ise serbest bırakıldı.

Türkiye’nin dış borcunu ödeyecek kadar para kaldırmışlar: Tam 8.7 trilyon lira..! Yasa dışı bahis operasyonu ağızları açık bıraktı
Türkiye’nin dış borcunu ödeyecek kadar para kaldırmışlar: Tam 8.7 trilyon lira..! Yasa dışı bahis operasyonu ağızları açık bıraktı

Gündem

Türkiye’nin dış borcunu ödeyecek kadar para kaldırmışlar: Tam 8.7 trilyon lira..! Yasa dışı bahis operasyonu ağızları açık bıraktı

Peygamberler şehri Şanlıurfa'da şer odaklarına geçit yok! "Huzur 63" operasyonuyla suçlulara darbe indirildi!
Peygamberler şehri Şanlıurfa'da şer odaklarına geçit yok! "Huzur 63" operasyonuyla suçlulara darbe indirildi!

Yerel

Peygamberler şehri Şanlıurfa'da şer odaklarına geçit yok! "Huzur 63" operasyonuyla suçlulara darbe indirildi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23