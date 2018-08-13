Merkez Bankası Dolar ve Euro'ya yönelik kritik bir karar aldı...

Milyonlarca kişi Dolar ve Euro fiyatlarına gözünü dikerken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz kuruna yönelik kritik bir karar aldı... Son günlerde ABD tarafından Türkiye üzerine oynana hain oyunlar üzerine Dolar ve Euro ciddi rakamlara ulaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise konuyla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu ve oynanan oyuna işaret etti. Peki Merkez Bankası döviz kurlarına yönelik ne gibi bir önlem alacak? Dolar ve Euro ne kadar olacak? İşte detaylar...

TÜRK LİRASI LİKİDİTE YÖNETİMİ!

1) Merkez Bankası tarafından gün içi ve gecelik vadedeki hazır imkanlar çerçevesinde bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite sağlanacaktır.

2) Türk lirası işlemler karşılığında alınan teminatların iskonto oranları tür ve vadelerine göre güncellenerek bankalara teminat yönetiminde esneklik tanınacaktır. Söz konusu düzenleme ile bankaların mevcut serbest teminatlarının iskonto edilmiş değerinde yaklaşık 3,8 milyar TL tutarında artış olması öngörülmektedir.

3) Bankaların Türk lirası işlemleri için kullanabilecekleri teminat döviz depo limitleri 7,2 milyar Euro seviyesinden 20 milyar Euro'ya çıkarılmıştır.

4) 2018 Yılı Para ve Kur Politikası metninde yer aldığı üzere, temel fonlama aracı olan 1 hafta vadeli repo ihalelerine ilave olarak ihtiyaç duyulan günlerde geleneksel yöntemle 91 güne kadar vadeli repo veya depo satım ihalesi açılabilecektir.

5) Bankacılık sistemi fonlama ihtiyacının yüksek olduğu günlerde vadeleri 6 - 10 gün arasında olmak kaydıyla farklı vadelerde birden fazla repo ihalesi açılabilecektir.

6) Bankaların teminat yönetimine esneklik kazandırılması amacıyla, 1 hafta vadeli repo ihalelerinde kazanan tekliflerin bir bölümünün veya tamamının, bankalar tarafından talep edilmesi halinde repo işlemi yerine aynı faiz oranı ve vade ile Bankalararası Para Piyasasında depo işlemi olarak sonuçlandırılmasına imkan tanınacaktır.

DÖVİZ LİKİDİTE YÖNETİMİ

1) Bankalar bir hafta vadeye ek olarak bir ay vadeyle de döviz depo imkanından yararlanabileceklerdir.

2) Merkez Bankası döviz depo piyasasındaki aracılık faaliyetlerine yeniden başlayacaktır. Bu çerçevede, Döviz ve Efektif Piyasaları Uygulama Talimatı ile belirlenen kurallar doğrultusunda döviz depo piyasasında bankalar Merkez Bankası aracılığı ile birbirlerinden borç alıp verebileceklerdir.

3) Bankaların döviz deposu almak üzere de kullanabilecekleri yaklaşık 50 milyar ABD doları seviyesindeki mevcut limitleri gerektiğinde artırılabilecek ve kullanım şartlarında iyileştirmeye gidilebilecektir.

4) Bankalar Döviz ve Efektif Piyasalarında kendilerine tanınan limitler dahilinde döviz karşılığı efektif işlemleri yoluyla Merkez Bankasından efektif temin edebileceklerdir.

Piyasa derinliği ve fiyat oluşumları yakından takip edilecektir. Gerekli görülmesi halinde, finansal istikrarı korumaya yönelik ihtiyaç duyulacak tüm önlemler alınacaktır." ifadeleri yer aldı.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANINDAN ÇOK KRİTİK TL AÇIKLAMASI!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, dolar/TL kuruyla ilgili olarak Star gazetesinde kaleme aldığı yazısında, "Şimdi dövizden TL'ye dönme günü" ifadelerini kullandı.

Sorunun ekonomik veya finansal olmadığını savunan Bulut, "Sorun onlara göre açık, diz çökertemedikleri Türkiye" ifadesini kullandı.

Bulut, şöyle devam etti: "15 Temmuz fiziki işgal denemesinin yeni sürümü olan bu dalganın ilk amacı devlet-hükümet-halk arasında derin çatlaklar açmak, sivil itaatsizliği körüklemek, ülkemize olan inancımızı kırmak. Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti son 1000 yılın en ağır saldırılarından biri altında! Sonuç; TL enstrümanlar tarihi alım fırsatı veriyor! Şimdi dövizden TL'ye dönüp Türk sermaye piyasalarına ve TL enstrümanlara sahip çıkma günü. Bu adımı atanların 12-48 ay içinde nasıl bir kazanç elde edeceğini hep birlikte göreceğiz. Gün birlik olma ve varlıklarımıza sahip çıkma günü. Bu dalga atlatılınca, bu finansal darbenin sahipleri ile kalıcı hesaplaşma da elbette başlayacak."