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Merkez Bankası Beklenti Anketi sonuçlarını açıkladı

Merkez Bankası Eylül ayı 'Beklenti Anketi' sonuçları açıklandı. Enflasyon beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14,42 iken, bu anket döneminde yüzde 13,96'ya düştü.

09 Eylül 2019 Pazartesi 14:48
Merkez Bankası Beklenti Anketi sonuçlarını açıkladı

Cari yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14,42 iken, bu anket döneminde yüzde 13,96'ya geriledi.

Merkez Bankası Eylül ayı 'Beklenti Anketi' sonuçlarına göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,77 iken, bu anket döneminde yüzde 12,21 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10,27 ve yüzde 10,17 olarak gerçekleşti.

Anket sonuçları şu şekilde oluştu:

"2019 yılı Eylül ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,46 iken, bu anket döneminde yüzde 1,49 olmuştur. Ekim ayı TÜFE beklentisi bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 1,93 olmuştur. Kasım ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 1,17 olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı Eylül ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 21,3 olasılıkla yüzde 11,00 - 11,99 aralığında, yüzde 24,7 olasılıkla yüzde 12,00 - 12,99 aralığında, yüzde 15,4 olasılıkla ise yüzde 13,00 - 13,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre ise, katılımcıların yüzde 20,0'sinin beklentilerinin yüzde 11,00 -11,99 aralığında, yüzde 32,7'sinin beklentilerinin yüzde 12,00 -12,99 aralığında, yüzde 14,6'sının beklentilerinin ise yüzde 13,00 -13,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

2019 yılı Eylül ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 24,3 olasılıkla yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 25,8 olasılıkla yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 18,5 olasılıkla ise yüzde 11,00 -11,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 28,9'unun beklentilerinin yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 23,1'inin beklentilerinin yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 23,1'inin beklentilerinin ise yüzde 11,00 - 11,99 aralığında olduğu gözlenmektedir

Beklentiler

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19,17 iken, bu anket döneminde yüzde 16,89'a gerilemiştir. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 19,68 iken, bu anket döneminde yüzde 17,20 olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı Eylül ayı anket döneminde, vadesine üç ay ya da üç aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri’nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay, 1, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası için sırasıyla yüzde 15,97, 15,42, 14,84, 14,24, 13,38 ve 11,81 olarak gerçekleşmiştir.

Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14,46 iken, bu anket döneminde yüzde 14,01'e gerilemiştir. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 14,27 ve yüzde 13,90 olarak gerçekleşmiştir.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 3, 6, 12, 24 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 17,00, 15,66, 14,85, 13,69 ve 11,75 olarak gerçekleşmiştir.

2019 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 5,90 TL iken, bu anket döneminde 6,00 TL'ye yükselmiştir. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6,27 TL ve 6,35 TL olarak gerçekleşmiştir.

Cari İşlemler Dengesi Beklentileri

2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 6,7 milyar ABD Doları iken, bu anket döneminde 5,9 milyar ABD Doları olmuştur. 2020 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 16,9 milyar ABD Doları ve 16,3 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

GSYH Büyüme Beklentileri

GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,02 iken, bu anket döneminde yüzde 0,01 olmuştur. 2020 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 2,6 olarak gerçekleşmiştir."

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 14:48
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