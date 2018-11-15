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Merkez Bankası Beklenti Anketi sonuçları belli oldu

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Beklenti Anketi sonuçları açıklandı.

15 Kasım 2018 Perşembe 14:45
Merkez Bankası Beklenti Anketi sonuçları belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Beklenti Anketi yayınlandı.

2018 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 5,99 TL iken, bu anket döneminde 5,64 TL'ye geriledi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6,53 TL ve 6,37 TL olarak gerçekleşti.

Beklenti anketine göre sonuçlar şöyle:

*Yıl sonu TÜFE beklentisi %24.45 (önceki: %24.22)

*Gelecek 12 ay sonundaki TÜFE beklentisi %17.38 (önceki: %17.03)

*Yıl sonu büyüme beklentisi %3.1 (önceki: %3.2)

*Yıl sonu cari açık beklentisi 36.7 milyar dolar (önceki: 40.7 milyar dolar)

*Yıl sonu dolar/TL beklentisi 5.6405 (önceki: 5.9894)

*Gelecek 12 ay sonundaki TCMB repo ihale faiz oranı beklentisi %20.70 (önceki: %21.09)

*Gelecek 3 ay sonundaki ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti beklentisi %24.00 (önceki: %24.12)

*Gelecek 12 ay sonundaki ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti beklentisi %20.80 (önceki: %21.30)

 

 

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 14:45
  1. TCMB

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