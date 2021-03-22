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Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan ilk açıklama!
Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan ilk açıklama!

Yayınlanan kararname ile Merkez Bankası başkanlığına atanan Şahap Kavcıoğlu, ilk mesajını yayınladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 07:48:00 -
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan ilk açıklama!

Merkez Bankası’nda, Naci Ağbal’ın yerine başkanlığa atanan Şahap Kavcıoğlu’ndan ilk açıklama geldi. Kavcıoğlu ilk açıklamasında enflasyona vurgu yaparak, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kanunla belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edecektir” dedi.

Kavcıoğlu yazılı olarak yaptığı açıklamada, enflasyondaki gerilemenin, ülke risk primlerindeki düşüş ve finansman maliyetlerindeki kalıcı iyileşme yoluyla makroekonomik istikrarı olumlu etkilerken, yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı arttırıcı sürdürülebilir büyüme için de gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

Kavcıoğlu, “Bu bağlamda Para Politikası Kurulu toplantıları, daha önce kamuoyuna ilan edilen takvime uygun şekilde yapılacak olup, uygulanacak politikalarda şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tüm paydaşlar ile iletişim kanalları etkin bir şekilde kullanılacaktır” mesajı verdi.

Geçen hafta Naci Ağbal başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu politika faizini yüzde 17’den yüzde 19’a yükseltmiş, cuma gecesi de Başkan Naci Ağbal görevinden alınmıştı. Şahap Kavcıoğlu’nun atanması ile birlikte olağanüstü bir Para Politikası Kurulu toplantısı yapılıp yapılmayacağı piyasada konuşulmaya başlanmıştı. Şahap Kavcıoğlu’nun açıklamasından sonra PPK’nın takvime uygun olarak toplanacağı mesajı verilmiş oldu. Bundan sonraki ilk PPK toplantısı 15 Nisan günü yapılacak.

ŞAHAP Kavcıoğlu, twitter hesabından yaptığı değerlendirmede ise, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı olarak görevimize başladık. Rabbim, ülkemize ve aziz milletimize güzel hizmetlerde bulunmayı nasip eylesin” dedi.

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Yorumlar

HEDEF ÜLKE TÜRKİYE

MALİYE VE HAZİNE BAKANLIĞINDA Dövizlerle ve Finansal sektörlerle ilgili Bir Birim Var : FINANSAL PIYASALAR VE KAMBIYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ . Çaycısından Genel Müdürüne mutlaka değişmeli. Adamlara Güç yetmiyor. Döviz Faturalandırılırsa kontrol altında olur. OYSA BU GENEL MÜDÜRLÜK sadece GLOBAL COMPANY adında isviçre kökenli firme ve göstermelik bir iki firma harici Döviz alıp satacak Faturalı şirketlerin kurulmasını engelliyor. Güya BÜROKRASİ kuruyor. TİM temsilcisi Dövizciler temsilcisi ve Bakanlıktan oluşan bir komisyon 24 saat görev yaparak dövizi belirlemeli. OYSA BU GENEL MÜDÜRLÜK ŞİRKET KURULMASINA ENGEL OLARAK İSTEDİKLERİ GİBİ FATURASIZ DÖVİZCİLER AŞAĞI YUARI OYNAMA YAPABİLİYOR. Bu genel müdürlükteki herkesin yakınları dahil mal varlıkları ve iletişimleri incelemeye alınmalı. Aksi halde Berat ALBAYRAK üzerinden SAYIN CUMHURBAŞKANINA OYUN OYNANIYOR. Bilin istedim:
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