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Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan flaş hamle
Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan flaş hamle

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TOBB üyeleriyle bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 15:11:00 -
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan flaş hamle

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun düzenlediği toplantıya katıldı.

TOBB Türkiye Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sanayii Meclis Başkanı Şeref Fayat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "TOBB Oda, Borsa ve Sektör Meclis Başkanları olarak, birlik Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun organize ettiği toplantıda Merkez Bankası Başkanımız Sayın Şahap Kavcıoğlu açıklamalarda bulunuyor" ifadelerini kullandı.

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