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Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan ilk açıklama
Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan ilk açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kanunla belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edecektir" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 13:13:00 -
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan ilk açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kanunla belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edecektir. Enflasyondaki gerileme, ülke risk primlerindeki düşüş ve finansman maliyetlerindeki kalıcı iyileşme yoluyla makroekonomik istikrarı olumlu etkilerken, yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı arttırıcı sürdürülebilir büyüme için de gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda Para Politikası Kurulu toplantıları daha önce kamuoyuna ilan edilen takvime uygun şekilde yapılacak olup, uygulanacak politikalarda şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tüm paydaşlar ile iletişim kanalları etkin bir şekilde kullanılacaktır" ifadelerini kullandı.

 

 

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