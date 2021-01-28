Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan flaş açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamaları şöyle:

2021 yılında küresel enflasyon üzerindeki risklerin ağırlıklı olarak yukarı yönlü olduğu değerlendirilmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyon düşük seyretmektedir. Son dönemde gelişmekte olan ülkelere portföy girişlerinin hızlandığını görmekteyiz. İktisadi faaliyet yılın son çeyreğinde de güçlü bir seyir izledi.

Üretim, sipariş ve kapasite kullanım oranları güçlü seyretmiştir. Hizmetler sektöründe de birçok alt sektörde cirolar salgın öncesi düzeyini aştı. Son dönemde salgına bağlı kısıtlamaların hizmetler sektöründeki istihdam üzerindeki etkileri görülmeye başlanmıştır.

Yıllık kredi büyümesi genişlemeye neden olmuştur. Kredi genişlemesi firma kredileri, konut ve ihtiyaç kredilerinde belirtginleşti. Net kredi hacmi 518 milyar olmuştur. Kredi faizleri yükselmeye başlamış kredi ivmelenmesinde önemli yavaşlama sağlanmıştır. Altın dahil M2 para arzı yüzde 33 artışla 833 milyar TL yükselmiştir. Cari işlemler açığı 38 milyar dolara yükselmiştir.

Cari açık ve sermaye çıkışları rezerv kaybına yol açmıştır. Borçlanma maliyetleri artmıştır.