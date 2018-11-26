THY- Euroleague
0553 313 94 23

Merkez Bankası 2018 Güz Dönemi Yatırım Anketi

Bu yılın güz döneminde, 2018'de yapılan brüt yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre cari artış oranı yüzde 32,4 oldu

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:46
Merkez Bankası 2018 Güz Dönemi Yatırım Anketi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan 2018 Güz Dönemi Yatırım Anketi'ne göre, bu yılın güz döneminde, 2018'de yapılan brüt yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre cari artış oranı yüzde 32,4 oldu.

TCMB'nin imalat sanayisinde faaliyet gösteren 2 bin 84 iş yerinin katılımıyla gerçekleştirdiği 2018 Güz Dönemi Yatırım Anketi yayımlandı.

Buna göre, bu yılın güz döneminde, 2018'de yapılan brüt yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre cari artış oranı yüzde 32,4 olarak kayıtlara geçti.

2018'de yapılan yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre artış oranı, çalışan sayısı 50 ila 249 ve 250 ila 499 arasında bulunan iş yerlerinde sırasıyla yüzde 32,5 ve yüzde 27,8 düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu oran, çalışan sayısı 500'ün üzerinde olan iş yerlerinde ise yüzde 34,6 oldu.

Yatırımlar amaçlarına göre değerlendirildiğinde, 2018 yılındaki yatırımların daha çok yıpranmış tesis ve ekipmanların değiştirilmesine yönelik olduğu, bunu sırasıyla üretimde verimliliğin artırılması, üretim kapasitesinin artırılması ve diğer yatırım hedeflerinin izlediği kaydedildi.

Güz dönemi anket sonuçlarına göre, 2019 yılı yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre cari fiyatlarla yüzde 23,2 oranında artacağı öngörüldü. 2019 yılındaki yatırımların daha çok yıpranmış tesis ve ekipmanların değiştirilmesine yönelik olacağı, bunu sırasıyla üretimde verimliliğin artırılması,üretim kapasitesinin artırılması ve diğer yatırım hedeflerinin izleyeceği tahmin edildi.

Yatırımları etkileyen unsurlar 2018 ve 2019 yılları için yanıtlanan denge değerleri itibarıyla değerlendirildiğinde, imalat sanayigenelinde talep faktörünün yatırımları etkileyen en önemli unsur olduğu görüldü. Bunu sırasıyla beklenen karlar, teknik
faktörler, diğer faktörler ve finansman kaynakları takip etti.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 15:46
  1. Merkez Bankası 2018 Güz Dönemi Yatırım Anketi
  2. TCMB

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gerard Pique'ye 48 bin avro trafik cezası
    1. Gerard Pique'ye 48 bin avro trafik..
    2. Rusya, ABD'nin aydaki izini sürecek
    3. Kuveyt'te 8. Uluslararası İnsani..
    4. Trabzonspor'un genç oyuncuları,..
    5. SETA'dan sosyal yardımlarla ilgili..
    6. İran'dan AB'ye 'çalışmaları..
    7. 2019 Mobilya Modelleri
    8. AK Parti Zeytinburnu belediye başkan..
    9. Bodrum'da dev palmiye ağacı köfteci..
    10. Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'nu ziyaret..
    11. Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe..
    12. Çaykur Rizespor'dan VAR tepkisi
    13. Erdoğan-Al Sani görüşmesi sona erdi
    14. Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi..
    15. "Küresel ücret artışı 2008'den bu yana..
    16. Fenerbahçe'de Avrupa mesaisi başladı
    17. 2 bin lösemili çocuk için kan bağışı..
    18. Citroen C5 Aircross Avrupa’da "yılın..
    19. Kaşıkçı soruşturması
    20. "Türkiye'de ev almak şu dönemde karlı..
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı