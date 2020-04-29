  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Merkez Bankası, 10 TL banknotların tedavüle gireceği tarihi açıkladı

Merkez Bankası, öncekilerden farklı olarak Başkan Murat Uysal ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener’in imzasını taşıyan 4. tertip 10 TL banknotların 4 Mayıs 2020’de tedavüle gireceğini açıkladı.

2020-04-29 11:13:00 -
Merkez Bankası, 10 TL banknotların tedavüle gireceği tarihi açıkladı

Merkez Bankası, 1211 sayılı Kanun’un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu 4. tertip 10 TL banknotlar 4 Mayıs 2020 tarihinden itibaren tedavüle verileceğini açıkladı.

Üzerindeki imzalar dışında tedavüldeki banknotlarla aynı

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, 1211 sayılı Kanun’un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu 4. tertip 10 TL banknotlar 4 Mayıs 2020 tarihinden itibaren tedavüle verileceği belirtilerek, "Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu 1., 2. ve 3. tertip 10 TL banknotlara kıyasla, 4. tertip 10 TL banknotlardaki imzalar Başkan Murat Uysal ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener’e ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından 1., 2. ve 3. tertipleriyle tamamen aynıdır. 1., 2., 3. ve 4. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek olup; 4. tertip 100 TL banknotlara ilişkin duyuru daha sonra yapılacaktır." denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mete Yarar 'Türkiye için hiç iyi olmayacak' dedi ve ABD'nin yapacağı hamleyi açıkladı
Gündem

Mete Yarar 'Türkiye için hiç iyi olmayacak' dedi ve ABD'nin yapacağı hamleyi açıkladı

Güvenlik Danışmanı ve Yazar Mete Yarar, koronavirüs salgını sonrası ABD Başkanı Donald Trump'ın gündemi değiştirmek için İran'a saldıracağın..
İçişleri Bakanlığı, 81 il Valiliğine “Sokağa Çıkma Kısıtlaması Genelgesi” gönderdi
Gündem

İçişleri Bakanlığı, 81 il Valiliğine “Sokağa Çıkma Kısıtlaması Genelgesi” gönderdi

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine yeni tip Kovid 19 salgını ile mücadele kapsamında “Sokağa Çıkma Kısıtlaması Genelgesi” gönderdi. Genelg..
Suriyeli Ali üzerinden yapılan provokasyona tokat gibi sözler: Dün bizi kovanlar bugün bizi sever oldu
Gündem

Suriyeli Ali üzerinden yapılan provokasyona tokat gibi sözler: Dün bizi kovanlar bugün bizi sever oldu

Adana'da "dur" ihtarına uymayarak kaçan Suriyeli Ali El Hemdan, polisin silahının kazara ateş alması sonucu vurularak yaşamını yitirdi. "Sur..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı