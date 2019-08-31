Merkez bankalarının eylül sınavı çetin geçecek

Eylül ayı merkez bankaları için zor geçecek. Söz konusu ayda ABD Merkez Bankası (Federal Reserv System-Fed), Avrupa Merkez Bankası (European Central Bank-ECB), Çin Merkez Bankası (People’s Bank of China-PBoC), Japonya Merkez Bankası (Bank of Japan-BoJ) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dünyaca ünlü fonlar ile firmalara yeni yatırım rotaları belirleyecek.

Önümüzdeki 12 ayda para politikalarını daha da gevşetecek olan bu kurumlar alacakları faiz indirim kararlarıyla ön plana çıkacak.

Faiz indirimi yolda

Dünya ekonomisine yönlendiren merkez bankalarının önümüzdeki ay uygulayacakları stratejiler şu şekilde:

*Fed Başkanı Jerome Powell, eylül ayında faiz indirimine gidileceği sinyalini verdi. Bu sinyal yatırımcılar tarafından satın alınmış durumda. Faiz indiriminin 25 baz puan olacağı kaydediliyor. Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan ile San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de Powell’ın yanında yer alıyor. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, Fed’i faiz oranını 100 baz puan düşürmeye ve bir miktar parasal gevşemeye gitmeye davet ediyor. Trump’ın bu daveti karşılık bulmayacak gibi görünüyor.

Jerome Powell yönetimindeki Fed, temmuz ayında 11 senenin ardından faiz indirimine gitmişti. Powell, bu hamleyi ‘çevrim ortası ayarlaması’ olarak nitelendirmişti.

*ECB’nin Euro Bölgesi’nde büyüme hedeflerinin yakalanması, resesyondan çıkılması için yeni bir parasal genişleme dönemine gireceğine ihtimal veriliyor. Kurumun eylül döneminde faizi aşağı çekebileceği ve güçlü bir Varlık Alım Programı ilan edebileceği vurgulanıyor. ECB Başkanı Mario Draghi de bu yönde açıklamalarda bulunuyor. Şu aşamada tüm Avrupa ülkeleri Draghi’nin ardında duruyor.

ECB’nin kararlarını İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) kopuşunu öngören Brexit süreci de şekillendiriyor. Zira sürecin sonunda 1 trilyon 300 milyar Euro tutarında varlık Londra’dan Euro Bölgesi’ne taşınacak.

Ekonomi ön planda

*PBoC, şirketlerin fonlama maliyetlerini sınırlamak ve Çin ekonomisini büyütmek için faiz reformu kararı aldı. Bu kararda iç talebin daralmasının ve Pekin-Washington hattında devam eden ticaret savaşlarının payı büyük.

*BoJ’da Yönetim Kurulu Üyesi Hitoshi Suzuki’den fonlama maliyetlerinin minimize edilmesinin, mevduat oranlarının negatife dönmesinin Japonya ekonomisine zarar verebileceği uyarısı geldi.

350 baz puanlık manevra alanı var

*Finansal istikrarı korumaya odaklanan TCMB, radikal kararlar alıyor. Başkan Murat Uysal, bu minvalde politika faiz oranını temmuz ayında 425 baz puan düşürdü. Bu adımın ardından kredi maliyetleri de geriledi. Rantiyecilere karşı savaş açan Uysal’ın politika faiz oranını 300-350 baz puan daha indirebileceği dile getiriliyor.

Fed gerekeni yaparsa ekonomi roket gibi ilerler

ABD Başkanı Donald Trump, Fed’in alacağı kararlarla ekonominin yol haritasını çizeceğini söyledi. Trump, “Fed gerekenleri yaparsa ekonomi roket gibi ilerler” dedi. Trump’ın açıklaması ikinci çeyrek ABD büyüme verisinin ardından geldi. Büyüme oranı yüzde 2.1’den yüzde 2’ye revize edildi.

Temkinli duruş mesajı

Ekonomide toparlanma eğilimi devam ediyor. Bu tablodan duyduğu mutluluğu belirten TCMB Başkanı Uysal, enflasyon görünümünün de iyileştiğinin altını çizerek, “Fiyat istikrarını sağlamak için para politikasındaki temkinli duruşumuzu sürdürüyoruz” mesajını verdi.

Parasal genişleme devam edecek

Yatırım Analisti İslam Memiş, merkez bankalarının paraya erişimi kolaylaştırmak için faiz indirimleri uyguladığına işaret etti. Bu uygulamayla tüketimin artırılmasının amaçlandığına dikkat çeken Memiş, “Öyle sanıyorum ki parasal genişleme 2020’de de devam edecek. Fed ve ECB bu konuda kararlı” ifadelerini kullandı. Fed’in faiz kararlarının Türkiye’yi de yakından ilgilendirdiğini anlatan Memiş, şu görüşleri paylaştı: “Biz dolara bağlı bir ülkeyiz. Kuşkusuz, Fed’in faize müdahale ederek doları ucuzlatması bizi olumlu etkiler. Bir defa enerji ve ara mamul maliyetlerimiz azalır. Cari açık, enflasyon ve işsizlik rakamlarımız iyileşir. Malum kur ataklarına tanık olduk. Bu ataklardan ötürü dolar 5,80 lirayı aştı. Durumun normale dönmesi için gerekli tedbirler alındı, alınıyor da. Ama şu muhakkak ki dolar kısa vadede dengeye oturacak, 5,60 liradan alıcı bulacaktır. Tabii bunun için Fed’in seri olması, iki faiz indirimi daha yapması gerekiyor.”