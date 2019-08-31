0553 313 94 23

Merkez bankalarının eylül sınavı çetin geçecek

Avrupa, ABD, Çin, Japonya ve Türkiye merkez bankaları eylül ayında yoğun bir mesai içerisine girecek. Bu kurumların alacağı faiz indirim kararları paranın ve ekonominin yönünü tayin edecek.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:22
Merkez bankalarının eylül sınavı çetin geçecek

Eylül ayı merkez bankaları için zor geçecek. Söz konusu ayda ABD Merkez Bankası (Federal Reserv System-Fed), Avrupa Merkez Bankası (European Central Bank-ECB), Çin Merkez Bankası (People’s Bank of China-PBoC), Japonya Merkez Bankası (Bank of Japan-BoJ) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dünyaca ünlü fonlar ile firmalara yeni yatırım rotaları belirleyecek.

Önümüzdeki 12 ayda para politikalarını daha da gevşetecek olan bu kurumlar alacakları faiz indirim kararlarıyla ön plana çıkacak.

Faiz indirimi yolda

Dünya ekonomisine yönlendiren merkez bankalarının önümüzdeki ay uygulayacakları stratejiler şu şekilde:

*Fed Başkanı Jerome Powell, eylül ayında faiz indirimine gidileceği sinyalini verdi. Bu sinyal yatırımcılar tarafından satın alınmış durumda. Faiz indiriminin 25 baz puan olacağı kaydediliyor. Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan ile San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de Powell’ın yanında yer alıyor. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, Fed’i faiz oranını 100 baz puan düşürmeye ve bir miktar parasal gevşemeye gitmeye davet ediyor. Trump’ın bu daveti karşılık bulmayacak gibi görünüyor.

Jerome Powell yönetimindeki Fed, temmuz ayında 11 senenin ardından faiz indirimine gitmişti. Powell, bu hamleyi ‘çevrim ortası ayarlaması’ olarak nitelendirmişti.

*ECB’nin Euro Bölgesi’nde büyüme hedeflerinin yakalanması, resesyondan çıkılması için yeni bir parasal genişleme dönemine gireceğine ihtimal veriliyor. Kurumun eylül döneminde faizi aşağı çekebileceği ve güçlü bir Varlık Alım Programı ilan edebileceği vurgulanıyor. ECB Başkanı Mario Draghi de bu yönde açıklamalarda bulunuyor. Şu aşamada tüm Avrupa ülkeleri Draghi’nin ardında duruyor.

ECB’nin kararlarını İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) kopuşunu öngören Brexit süreci de şekillendiriyor.  Zira sürecin sonunda 1 trilyon 300 milyar Euro tutarında varlık Londra’dan Euro Bölgesi’ne taşınacak.

Ekonomi ön planda

*PBoC, şirketlerin fonlama maliyetlerini sınırlamak ve Çin ekonomisini büyütmek için faiz reformu kararı aldı. Bu kararda iç talebin daralmasının ve Pekin-Washington hattında devam eden ticaret savaşlarının payı büyük.

*BoJ’da Yönetim Kurulu Üyesi Hitoshi Suzuki’den fonlama maliyetlerinin minimize edilmesinin, mevduat oranlarının negatife dönmesinin Japonya ekonomisine zarar verebileceği uyarısı geldi.

350 baz puanlık manevra alanı var

*Finansal istikrarı korumaya odaklanan TCMB, radikal kararlar alıyor. Başkan Murat Uysal, bu minvalde politika faiz oranını temmuz ayında 425 baz puan düşürdü. Bu adımın ardından kredi maliyetleri de geriledi. Rantiyecilere karşı savaş açan Uysal’ın politika faiz oranını 300-350 baz puan daha indirebileceği dile getiriliyor.

Fed gerekeni yaparsa ekonomi roket gibi ilerler

ABD Başkanı Donald Trump, Fed’in alacağı kararlarla ekonominin yol haritasını çizeceğini söyledi. Trump, “Fed gerekenleri yaparsa ekonomi roket gibi ilerler” dedi. Trump’ın açıklaması ikinci çeyrek ABD büyüme verisinin ardından geldi. Büyüme oranı yüzde 2.1’den yüzde 2’ye revize edildi.

Temkinli duruş mesajı

Ekonomide toparlanma eğilimi devam ediyor. Bu tablodan duyduğu mutluluğu belirten TCMB Başkanı Uysal, enflasyon görünümünün de iyileştiğinin altını çizerek, “Fiyat istikrarını sağlamak için para politikasındaki temkinli duruşumuzu sürdürüyoruz” mesajını verdi.

Parasal genişleme devam edecek

Yatırım Analisti İslam Memiş, merkez bankalarının paraya erişimi kolaylaştırmak için faiz indirimleri uyguladığına işaret etti. Bu uygulamayla tüketimin artırılmasının amaçlandığına  dikkat çeken Memiş, “Öyle sanıyorum ki parasal genişleme 2020’de de devam edecek. Fed ve ECB bu konuda kararlı” ifadelerini kullandı. Fed’in faiz kararlarının Türkiye’yi de yakından ilgilendirdiğini anlatan Memiş, şu görüşleri paylaştı: “Biz dolara bağlı bir ülkeyiz. Kuşkusuz, Fed’in faize müdahale ederek doları ucuzlatması bizi olumlu etkiler. Bir defa enerji ve ara mamul maliyetlerimiz azalır.  Cari açık, enflasyon ve işsizlik rakamlarımız iyileşir. Malum kur ataklarına tanık olduk.  Bu ataklardan ötürü dolar 5,80 lirayı aştı. Durumun normale dönmesi için gerekli tedbirler alındı, alınıyor da. Ama şu muhakkak ki dolar kısa vadede dengeye oturacak, 5,60 liradan alıcı bulacaktır. Tabii bunun için Fed’in seri olması, iki faiz indirimi daha yapması gerekiyor.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:22
  1. merkez bankaları
  2. ABD Merkez Bankası (Federal Reserv System-Fed)
  3. Avrupa Merkez Bankası (European Central Bank-ECB)
  4. Çin Merkez Bankası (People’s Bank of China-PBoC)
  5. Japonya Merkez Bankası (Bank of Japan-BoJ)
  6. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
  7. para politikaları
  8. Dünya ekonomisi
  9. Fed Başkanı Jerome Powell
  10. Faiz indirimi
  11. Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan
  12. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly
  13. ABD Başkanı Donald Trump
  14. ECB’nin Euro Bölgesi
  15. Varlık Alım Programı
  16. ECB Başkanı Mario Draghi
  17. Avrupa Birliği (AB)
  18. Brexit süreci
  19. Euro Bölgesi
  20. PBoC
  21. Çin ekonomisi
  22. BoJ’da Yönetim Kurulu Üyesi Hitoshi Suzuki
  23. Japonya ekonomisi
  24. TCMB
  25. Başkan Murat Uysal
  26. TCMB Başkanı Uysal
  27. Yatırım Analisti İslam Memiş
  28. faiz indirimleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tersine akıyor
    1. Tersine akıyor
    2. Ürünleri bahçeden toplayarak satın..
    3. Ankara’nın kalbinde tarihi dönüşüm..
    4. THY’den 10 yıl sonra Çin’de yeni..
    5. Kars’ta silahlı kavga: 1 ölü
    6. Palandöken: “Çevremiz ve ekonomimizin..
    7. Mudanya’da 30 Ağustos coşkusu
    8. Samsun’da trafik kazası: 1 yaralı
    9. Feci olay! Daire satın almaya gitti,..
    10. THY uçağı taksi yolundan çıktı
    11. "Ayçiçeği diyarı"nda yüksek verim..
    12. 9 ildeki fuhuş operasyonunda 13..
    13. Mevlüt Erdinç kimdir? Mevlüt Erdinç..
    14. Yangınlar milli helikopterle sönecek!
    15. Meteoroloji'den Doğu Anadolu için..
    16. THY uçağı taksi yolundan çıktı,..
    17. Kaymakam Mehmetbeyoğlu’ndan şehit..
    18. Adana'da aranan hükümlü yakalandı
    19. Almanlara Türk şıklığı
    20. İBB sözcüsünün ipliğini pazara..
    21. Merkez bankalarının eylül sınavı çetin..
    22. Adana'da uyuşturucu ticareti yapanlara..
    23. Meysu Çocuk Kulübü’nde Okula Dönüş..
    24. Artık dalga da geçmeye başladı.....
    25. Viaport Marina’da 30 Ağustos Zafer..
    26. Doğu Anadolu için sağanak uyarısı
    27. Kapadokya Göremespor BAL Ligi 5...
    28. Lefke Bezi dünya markası oldu
    29. Mersin'de feci kaza: 2 ölü, 10 yaralı
    30. Kırklareli'nde 31 düzensiz göçmen..
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    Putin, Erdoğan'a dondurma ısmarlamıştı... O dondurmacı ajan çıktı!
    Putin, Erdoğan'a dondurma ısmarlamıştı... O dondurmacı ajan çıktı!
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Yapılan zamların ardından İmamoğlu'nun sözcüsü suçu CHP'ye attı! "Bizim değil, CHP'nin vaadiydi"
    Yapılan zamların ardından İmamoğlu'nun sözcüsü suçu CHP'ye attı! "Bizim değil, CHP'nin vaadiydi"
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı

    Günün Karikatürü

    31 Ağustos 2019
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı