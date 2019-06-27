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Merkez bankaları para musluklarını yeniden açıyor

Geçen hafta açıklanan gelişmiş ülke merkez bankaları kararları ile küresel anlamda yeni bir parasal genişleme dönemine girildi.

27 Haziran 2019 Perşembe 11:53
Merkez bankaları para musluklarını yeniden açıyor

Geçen hafta açıklanan gelişmiş ülke merkez bankaları kararları ile küresel anlamda yeni bir parasal genişleme dönemine girildi. ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) geçen hafta politika faizleriyle ilgili indirim kararlarını açıkladı. Analistler, küresel büyümenin yavaşladığı, risk iştahının azaldığı, jeopolitik risklerin arttığı bu dönemde gelişmiş ülke merkez bankalarının aldığı kararların gelişmekte olan ülkeler açısından pozitif olacağını tahmin ediyor.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 11:53
  1. merkez bankaları
  2. ABD Merkez Bankası (Fed)
  3. Avrupa Merkez Bankası (ECB)
  4. Japonya Merkez Bankası (BoJ)

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