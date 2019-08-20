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Merkez Atıksu Terfi Pompa İstasyonu’ndaki sorun kısa sürede çözüldü

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü’nün, Merkez Atıksu Terfi Pompa İstasyonu’nda yaşanan arızayı kısa sürede giderdiği bildirildi.

20 Ağustos 2019 Salı 09:41
Merkez Atıksu Terfi Pompa İstasyonu’ndaki sorun kısa sürede çözüldü

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü’nün, Merkez Atıksu Terfi Pompa İstasyonu’nda yaşanan arızayı kısa sürede giderdiği bildirildi.


MESKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açılamada, Mersin Limanı dalgakıranı üzerinde bulunan deniz deşarj hattının (Ø1200) beton boru kısmında kırık oluştuğunun tespit edildiği belirtildi. Oluşan arızaya MESKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Elektrik Mekanik İşler Şube Müdürlüğü ekiplerince anında müdahale edildiği kaydedilen açıklamada, arızanın kısa sürede giderilerek deniz deşarj hattının aktif hale getirildiği kaydedildi.


Merkez Atıksu Terfi İstasyonu’nda Ø1200’den Ø1600’e deniz deşarj hattı bulunduğu anımsatılan açıklamada, “Bu hat aşırı yağışlı durumlardaki debi artışlarında veya Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisinde oluşan arıza durumlarında atık suyun terfi edilmesinin istenmediği durumlarda kullanılarak yaklaşık bin 852 km (1 deniz mili) uzaklıktan denize deşarj edilmektedir” denildi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 09:41
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