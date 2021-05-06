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Dünya

Merkel'in Libya oyunu!

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Libya'da bulunan yabancı kuvvetlerin ülkeden çekilmesi gerektiğini belirterek çağrı yaptı. Libya hükümetinin davetlisi olarak ülkede bir grup Türk askeri de bulunuyor. Geçtiğimiz aylarda Alman donanmasına ait bir savaş gemisi Türk gemisini silah ticareti yapıldığı gerekçesiyle kanunsuz bir şekilde durdurmuştu.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 00:19:00 -
Merkel'in Libya oyunu!

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, iki liderin de Libya'da Abdulhamid Dibeybe başkanlığındaki hükümete destek ve yardım sağlamanın yanında yıl sonunda yapılması planlanan seçimlerin düzenlenmesine yardımcı olma konusunda hemfikir oldukları belirtildi.

Seibert, görüşmede Merkel'in Erdoğan'a 'yabancı kuvvetler ve paralı askerlerin yaklaşan geri çekilmesinin önemli bir sinyal göndereceğini' vurguladığını kaydetti.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, ülkede 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed el-Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

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