Merkel'i Macron'un eşi zannetti

FRANSA'nın başkenti Paris'te düzenlenen etkinliklere katılan ve Almanya başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yanına giden bir kadın, Merkel'i Macron'un eşi zannederek ona "Bayan Macron" şeklinde hitap etti.

YAŞLI KADIN SEVİNDİ

Önce Fransa lideri Macron'un yanına gelen 101 yaşındaki kadın, Macron'a "Bay Macron, benim gibi bir kadının Cumhuriyetin başkanıyla el sıkışması inanılmaz, bu çok harika" dedi.

MERKELİ ANLAMADI

Ardından Merkel'e dönen kadın, Merkel'i Fransız Cumhurbaşkanı'nın eşi Brigette Macron ile karıştırarak "Siz bayan Macron'sunuz" dedi. Fransa ve Belçika televizyonları tarafından aktarılan habere göre, Merkel ise yaşlı kadını Fransızca cevaplayarak "Ben Almanya şansölyesiyim" ifadelerini kullandı. Yaşlı kadın, Merkel'i çok anlamasa da "Bu harika" ifadelerini kullandı.