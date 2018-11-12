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Merkel'i Macron'un eşi zannetti

Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıl dönümü etkinliklerine katılan 101 yaşındaki bir kadın, Almanya başbakanı Merkel'i 'Macron'un eşi' zannetti.

12 Kasım 2018 Pazartesi 17:51
Merkel'i Macron'un eşi zannetti

FRANSA'nın başkenti Paris'te düzenlenen etkinliklere katılan ve Almanya başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yanına giden  bir kadın, Merkel'i Macron'un eşi zannederek ona "Bayan Macron" şeklinde hitap etti. 

YAŞLI KADIN SEVİNDİ
Önce Fransa lideri Macron'un yanına gelen 101 yaşındaki kadın, Macron'a "Bay Macron, benim gibi bir kadının Cumhuriyetin başkanıyla el sıkışması inanılmaz, bu çok harika" dedi.

MERKELİ ANLAMADI
Ardından Merkel'e dönen kadın, Merkel'i Fransız Cumhurbaşkanı'nın eşi Brigette Macron ile karıştırarak "Siz bayan Macron'sunuz" dedi. Fransa ve Belçika televizyonları tarafından aktarılan habere göre, Merkel ise yaşlı kadını Fransızca cevaplayarak "Ben Almanya şansölyesiyim" ifadelerini kullandı. Yaşlı kadın, Merkel'i çok anlamasa da "Bu harika" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 17:51
  1. fransa
  2. paris
  3. angela merkel
  4. Emmanuel Macron
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