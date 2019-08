Merkel'den "tedbir maddesi" açıklaması

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) ilişkin yapılan anlaşmada yer alan "tedbir maddesi" ile ilgili olarak, "Belki bu (çözüm) 30 gün içinde de bulunur. Neden olmasın? O zaman bir adım ilerlemiş oluruz. Bunun için çaba sarf etmemiz lazım." dedi.

Merkel, Berlin’deki başbakanlık binası önünde askeri törenle karşıladığı İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Görüşmenin gündeminde başta Brexit olmak üzere İran, Libya ve Suriye'deki gelişmeler gibi birçok konunun yer aldığını belirten Merkel, İngiltere’nin AB’den ayrılacağından dolayı üzüldüğünü ancak bu ülkeyle gelecekte yakın ilişkilerin olmasını ümit ettiğini dile getirdi.

Merkel, Almanya'nın anlaşmasız Brexit’e hazırlıklı olduğunu ancak anlaşmalı Brexit’ten de memnuniyet duyacağını kaydetti.

İngiliz Parlamentosu'nda Brexit anlaşmasında yer alan "tedbir maddesine" ilişkin tartışmaları yakından takip ettiğini aktaran Merkel, "tedbir maddesinin" İrlanda ile Kuzey İrlanda sınırının gelecekte nasıl işleyeceği konusunda bir çözüm bulunmaması durumu için düzenlendiğine işaret etti.

Merkel, "Tedbir maddesi çözülmemiş bir sorunun ifadesidir." dedi.

Şimdiye kadar bu konunun 2 yıl içinde çözülebileceğinin varsayıldığına dikkati çeken Merkel, “Belki bu (çözüm) 30 gün içinde de bulunur. Neden olmasın? O zaman bir adım ilerlemiş oluruz. Bunun için çaba sarf etmemiz lazım." dedi.

Merkel, bunun İngiltere ile AB arasındaki ilişkinin gelecekte nasıl olacağına bağlı olduğunu da kaydetti.

AB üyesi 27 ülkenin Brexit konusunda birlikte hareket ettiğini vurgulayan Merkel, İngiltere’nin ne istediğini söylemesini ve önerilerde bulunmasını istedi.

ABD Başbakanı Donald Trump’ın, "Rusya’nın yeniden G7 formatına katılması" isteğini de değerlendiren Merkel, Rusya’nın belirli sebeplerden dolayı bu formattan çıkarıldığına işaret etti.

Rusya’nın Minsk sürecine ilişkin küçük ilerleme sağladığını dile getiren Merkel “Ancak bugünkü durumda hala yeterince ilerleme sağlanmış değil." dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise İngiltere’nin anlaşmalı Brexit istediğini açık bir şekilde ifade ettiğini belirterek, bunu başarabileceklerini söyledi.

Ancak İngiltere’nin anlaşmayı bu şekilde kabul edemeyeceğini bildiren Johnson, "Tedbir maddesinin İngiltere gibi bağımsız ve demokratik ülke için büyük eksiklikleri bulunuyor. Bu maddenin sözleşmeden çıkarılması lazım." diye konuştu.

Johnson, bu maddenin sözleşmeden çıkarılması durumunda ilerleme sağlanabileceğini vurgulayarak İngiltere AB’den ayrıldığında bu ülkede yaşayan 3,2 milyon AB vatandaşının haklarının da korunacağını ifade etti.

Rusya’nın yeniden G7 formatına dönme konusunda Şansölye Merkel ile aynı fikirde olduğunu belirten Johnson, Rusya’nın sadece Ukrayna’da değil başka yerlerde de provokasyonlarda bulunduğunu kaydetti.

İki lider hafta sonu Fransa’nın Biarritz kentinde düzenlenecek G7 Zirvesi’nde de bir araya gelecek. Johnson ayrıca, yarın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Paris’te görüşecek.

- Brexit süreci

Johnson, ülkeyi AB'den 31 Ekim'de anlaşma olsun veya olmasın ayırmaktaki kararlılığını sık sık yineliyor.



Boris Johnson'in selefi Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması, parlamentoda 3 kez reddedilmişti.



Reddedilen anlaşma, İngiltere ile AB arasında Brexit sonrasında 2 yıllık geçiş süreci öngörüyordu. Bu sürede İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınıra ilişkin çözüm bulunamaması halinde "tedbir maddesi" yürürlüğe girecekti.



Madde, İngiltere'nin soruna çözüm getiren yeni bir düzenleme üzerinde anlaşılana kadar Gümrük Birliği içinde kalmasını öngörüyordu. İngiltere'nin bu maddeyi tek yanlı olarak terk etme kapısı da kapalı tutuluyordu.



Anlaşmanın parlamentoda reddedilmesinde en önemli unsuru "tedbir maddesi" oluşturmuştu. Aralarında Johnson'ın da yer aldığı anlaşmanın muhalifleri, bu maddenin İngiltere'yi süresiz biçimde AB'ye tabi bir ülke haline getireceğini iddia etmişti.



İngiliz parlamentosu, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken anlaşmasız Brexit'i yasa çıkartarak engellemiş, hükümet, AB'nin de onayıyla Brexit'i 31 Ekim'e ertelemişti.



İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.