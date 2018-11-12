Merkel'den sonra o da görevi bırakıyor!

Almanya’da, Angela Merkel’in ardından bir isim daha genel başkanlık görevinden ayrılıyor. Hristiyan Sosyal Birlik Partisi Genel Başkanı Horst Seehofer, koltuğuna veda ediyor.

Hessen seçimlerindeki büyük oy kaybının ardından Hristiyan Demokrat Parti Genel Başkanlığını bırakma kararı alan Angela Merkel’den sonra, bu kez ortağı Horst Seehofer de görevi bırakma kararı aldı.



Alman Haber Ajansı’nın haberine göre, Seehofer istifa kararını Münih’te parti yönetimi ile yaptığı toplantıda açıkladı.



Partisi Hristiyan Sosyal Birlik’in Bavyera seçimlerinde başarısız olması sonrası eleştiri oklarının çevrildiği Seehofer, genel başkanlığa veda etme kararı aldı.



Seehofer’in, yeni yılın başlarında yapılacak olağanüstü kongrede genel başkanlığı bırakabileceği ifade edildi. Konuya ilişkin açıklama, bu hafta içinde yapılacak.



Öte yandan Seehofer’in koalisyon hükümetinde yürüttüğü İçişleri Bakanlığı görevinden de ayrılabileceği belirtiliyor. Buna ilişkin takvim ise belli değil.

Erken seçime gidilebilir

Seehofer’in bırakma kararı sonrası gözler diğer koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti’ye çevrilecek. Her ne kadar liderlik sorunu yok denilse de diğer ortaklardaki değişim Sosyal Demokratları da etkileyebilir.



Partilerde yaşanacak lider değişimlerinin Alman siyasetindeki dengeleri de değiştirmesi muhtemel.



Kamuoyunda en çok tartışılansa, yeni liderler sonrası koalisyon hükümetinin ne kadar görevde kalabileceği.



Takvime göre, bir sonraki seçim 2021’de ancak olası siyasi gelişmeler yeni bir koalisyon hükümetini veya 2019’da bir erken seçimi gündeme getirebilir.