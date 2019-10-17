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Merkel'den skandal Türkiye hamlesi

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde bir terör devletinin kurulmasını önlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı, Avrupa'yı rahatsız etmeye devam ediyor. Türkiye'ye silah satışını yasaklayan ülkeler arasına bugün Almanya da katıldı.

17 Ekim 2019 Perşembe 11:42
Merkel'den skandal Türkiye hamlesi

Barış Pınarı Harekatı 9. gününde tüm hızıyla devam ederken, Almanya'dan bir açıklama geldi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'ye silah satışının durdurulduğunu açıkladı. Merkel ayrıca, Türkiye'ye operasyonu bitirmesi çağrısı yaptı.

Türkiye'ye silah satışını askıya alan diğer ülkeler

Türkiye'nin operasyonu sebebiyle Almanya dışında Fransa, Norveç, Finlandiya, Hollanda, Kanada, İtalya, İngiltere ve Çekya da silah satışını durdurmuştu. İspanya ise gerilimin daha da tırmanması durumunda Türkiye'deki Patriot hava savunma sistemlerini geri çekeceğini açıklamıştı.

ABD yaptırım uyguladı

ABD Hazine Bakanlığı, bu hafta başında Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri BakanıSüleyman Soylu ile Enerji ve Savunma Bakanlıklarını yaptırım listesine almıştı. Bunun yanı sıra Washington yönetimi, iki ülke arasında ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmayı planlayan görüşmeleri de askıya almıştı.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 11:42
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. Angela Merkel
  3. Türkiye
  4. Patriot
  5. Fransa
  6. Norveç
  7. Finlandiya
  8. Hollanda
  9. Kanada
  10. İtalya
  11. İngiltere
  12. Çekya

YORUM YAZ

  • doğandoğan6 dk önce
    sal gitsin Suriyelileri görsün bakalım şantajı
  • yusufyusuf13 dk önce
    KE MAL fabrikaya karsi, üretime karsi, sonuc 100 yillik disa bagimlilik. son 18 yildir kurtulmaya calisiyoz GEZIZEKALI KE MAL yine karsi. Gerci KE MAL misyonu geregi kendine kemik verenler icin HAVLAR
  • x yx y22 dk önce
    Arabalarınızı da satmayın. Neden bunu yapmıyorusun.(yapamıyorsun)? Çünkü hersene sırtımızdan milyar dolarlar para kazanıyorsunuz bizlerde cari açık veriyoruz. Bizimkilere sesleniyorum. Lütfen keyfinizden feragat edin mercedese binmeyin (başka araba mı yok) ve bu ülkeye bir çivi çakmayan bir araba fabrikası bile açmayan bir araç üretmeyen tüm ithal alman hatta fransız arabaların girişini de durdurun. Lütfen gerçek vatanseverseniz bunu yapın. Bunu yaparsanız araba firmaları Türkiyede fabrika üretmek için sıraya girecektir. Türkiye dev bir pazar. Aklıbaşında olan kimse bu pazarı kaybetmek istemez. Bu avantajı kullanın çok büyük bir kozumuz var lakin kullanmıyoruz. Akıllı olan karşısındakine diz çöktürür. Aklınızı gücünüzü kozunuzu kullanın. Korkunuz olmasın ilişkiler koparsa kopsun bizim lehimize olur onlar kaybeder.
  • davincidavinci25 dk önce
    sevri geri getirmeye çalışıyorlar.hava atıyorlar başka bişey değil.zaten şu anda türkiyenin öncelikli konusu silah almak değil.alacak para kalmadı.bugün merkez bankasında 10 milyar kadar bile alabilecekleri bi paranın ucunu görseler şıp diye damlarlar dost ülkeyiz diye.
  • hizipsavarhizipsavar30 dk önce
    beyler kapılar lütfn hepsini değil %10 nu yollayalım ilk önce bakalım ne ses çıkacak. sonuçta orda ki savaştan ve yerlerinden edilen bu insanlardan bu ab lilerde sorumlu. maerika sen niye almıyorsun al bir kürt eyaleti kur. vur kır parçala sonra milleti başlalarına havale et yok öyle yağma. al kürtlerini git. teksasın yanına kürdistan eyaleti kur. ister düdükle ister sürükle

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