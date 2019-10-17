Merkel'den skandal Türkiye hamlesi

Barış Pınarı Harekatı 9. gününde tüm hızıyla devam ederken, Almanya'dan bir açıklama geldi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'ye silah satışının durdurulduğunu açıkladı. Merkel ayrıca, Türkiye'ye operasyonu bitirmesi çağrısı yaptı.

Türkiye'ye silah satışını askıya alan diğer ülkeler

Türkiye'nin operasyonu sebebiyle Almanya dışında Fransa, Norveç, Finlandiya, Hollanda, Kanada, İtalya, İngiltere ve Çekya da silah satışını durdurmuştu. İspanya ise gerilimin daha da tırmanması durumunda Türkiye'deki Patriot hava savunma sistemlerini geri çekeceğini açıklamıştı.

ABD yaptırım uyguladı

ABD Hazine Bakanlığı, bu hafta başında Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri BakanıSüleyman Soylu ile Enerji ve Savunma Bakanlıklarını yaptırım listesine almıştı. Bunun yanı sıra Washington yönetimi, iki ülke arasında ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmayı planlayan görüşmeleri de askıya almıştı.