Merkel'den küstah Türkiye açıklaması

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na yönelik rahatsızlıklar sürüyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'ye Suriye'nin kuzeydoğusunda yürüttüğü askeri harekata son verme çağrısını yineledi.

Merkel, Norveç Başbakanı Erna Solberg ile Berlin'de düzenlediği ortak basın toplantısında Türkiye'nin haklı güvenlik kaygılarına rağmen bu askeri harekata son vermesi gerektiğini vurguladı. Bu harekatın "açık bir şekilde insanların acı çekmesine" yol açtığını belirten Merkel, "IŞİD ile mücadelede de kuşkular" oluşturduğunu ifade etti. Merkel, Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi sonrasında da askeri operasyona "derhal son verilmesi" çağrısı yapmıştı.

Türkiye'ye NATO mesajı

Merkel, Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının Türkiye'yi kınayan ortak açıklamada görüş birliği sağlanmasını memnuniyetle karşıladığını kaydetti. Türkiye'nin askeri harekâtının NATO açısından olası sonuçlarına ilişkin bir soruyu ise Merkel, "Kuşkusuz konu NATO içinde de ele alınacaktır" sözleriyle yanıtladı. Merkel, NATO üyesi bütün ülkelerin Avrupa Birliği üyeleri ile benzer sonuçlara ulaşmasının istenen bir durum olduğunu ifade etti.

Ne olmuştu?

Barış Pınarı Harekatı'nda 7. güne girildi. Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Resulayn'daki terör mevzileri ateş altına alındı. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 595 olarak açıklandı.

Barış Pınarı Harekatı'nın 7'inci gününde, gözler Fırat'ın batısındaki Münbiç'e çevrildi. Resulayn'da şehir merkezlerine girilmesinin ardından, gözler şimdi Menbiç'te.