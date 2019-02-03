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Merkel'den 'Instagram' mesajı: Beni takip edin

Facebook sayfasını kapatan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Beni Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz" dedi.

03 Şubat 2019 Pazar 01:27
Merkel'den 'Instagram' mesajı: Beni takip edin

Almanya Başbakanı Merkel Facebook’a veda etti. Facebook sayfasını kapatan Merkel bir video yayınlayarak “Beni Instagram’dan takip edebilirsiniz” dedi.,

DW'nin aktardığına göre Merkel sözlerine şöyle devam etti; “Sevgili Facebook takipçileri, Facebook sayfama gösterdiğiniz yoğun ilgi için bugün size teşekkür etme vakti. Bildiğiniz üzere artık Hristiyan Demokrat Partisi Genel Başkanı değilim ve bu yüzden Facebook sayfamı kapatıyorum. Ancak Almanya Başbakanı olarak sürdürdüğüm çalışmaları takip etmeye devam etmenizi diliyorum. Bunları Alman hükümetinin Facebook sayfasından yada Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Hepinize kalpten teşekkür ederim."

 

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 01:27
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  4. Merkel

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