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Dünya Merkel'den dikkat çeken ziyaret
Dünya

Merkel'den dikkat çeken ziyaret

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Berlin'deki Charite kliniğinde tedavi gören ve zehirlendiği iddia edilen Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy'ı ziyaret ettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 22:58:00 -
Merkel'den dikkat çeken ziyaret

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Angela Merkel'in kritik ziyaretini duyurdu.

Seibert, Merkel'in Berlin'deki Charite kliniğinde tedavi altında olan Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy'ı geçen hafta ziyaret ettiğini açıkladı.

Seibert, ziyaretin süresine ve görüşmenin içeriği ile ilgili bilgi vermezken Rusya'dan hâlâ daha vaka ile ilgili bir açıklama beklediklerini söyledi.

Der Spiegel gazetesi, Merkel'in Rus muhalifi ziyaret ederek yaptığı bu 'sıradışı jest ile' Rus muhalifle dayanışma içinde olduğu mesajını verdiğini yazdı.

Haberde, Merkel'in Rus muhalifi ziyaret etmesinin Rusya'nın Berlin'in teslim olmayacağı ve gerçeği öğreneceği şeklinde anlaşılması gerektiği belirtildi.

Öte yandan Navalnıy, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından bir mesaj paylaşarak görüşmenin olduğunu fakat buna 'gizli' denemeyeceğini, ailesi ile yapılan özel bir görüşme ve sohbet olduğunu, kendisini hastanede ziyaret ettiği için Merkel'e çok minnettar olduğunu ifade etti.

Ne olmuştu?

​Rus muhalif Navalnıy, 20 Ağustos tarihinde Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya giderken uçakta fenalaşmıştı.

Bunun üzerine Navalnıy, Omsk şehrine yapılan acil inişin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir madde ile zehirlendiğini iddia edilmişti.

Navalnıy, 22 Ağustos'ta ise özel bir uçakla tedavi için Berlin'e nakledilmiş ve orada yapılan testlerden sonra Noviçok maddesi ile zehirlendiği ileri sürülmüştü.

32 günlük tedavi süreci geçiren Rus muhalif, 23 Eylül tarihinde taburcu olmuştu.

 

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